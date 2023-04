Infraestrutura

Prefeitura investe R$ 35 milhões em obras para implantação, ampliação e recuperação de redes de drenagem

02/04/2023 | 13:00 | 55

A Prefeitura de João Pessoa está investindo, desde os últimos dois anos, cerca de R$ 35 milhões em obras para implantação, ampliação e recuperação de redes de drenagem na Capital. Um investimento que já atingiu regiões estratégicas da cidade, atacando pontos críticos – e históricos – de alagamentos.

As obras estão sendo executadas pela Diretoria de Manutenção e Conservação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que aponta que a formação de pontos alagados que se formam durante o período chuvoso se agravou nos últimos anos como reflexo do aumento da impermeabilização do solo e de sistemas de manejo de água antigos ou insuficientes para dar vazão as precipitações mais intensas.

Problemas complexos e que exigem uma solução definitiva para sanar o prejuízo dos moradores mais afetados – um desafio jamais enfrentado em João Pessoa, que a atual gestão está viabilizando por meio de obras estruturantes. “Um bom exemplo é no Conjunto Esplanada, onde nós estamos aumentando a captação e o direcionamento das águas, colocando uma tubulação que dá mais velocidade, tirando a água do ponto mais crítico”, explica Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra.

No Esplanada, onde moradores convivem com alagamentos há mais de vinte anos, o investimento é de quase R$ 10 milhões. Já no Conjunto Novo Milênio, em Gramame, uma das regiões com maior crescimento habitacional da Capital, a Seinfra está duplicando a capacidade de escoamento das águas nas Avenidas Fortaleza e Nilton Júnior, com a tubulação passando dos atuais 600 milímetros para 1.200 milímetros. A previsão de conclusão dos trabalhos no local é final do mês de abril e o investimento é de R$ 2,5 milhões.

Outras obras estão em andamento nos seguintes locais:

Mumbaba – Implantação de drenagem na Rua Campo de Santana

Funcionários – execução de galerias na Rua Carlos Onofre

Comunidade Baleado – projeto de drenagem

Avenida Rui Carneiro – projeto de drenagem

Cristo – projeto de drenagem

Bosque Parque das Águas, em Mangabeira – projeto de drenagem

Castelo Branco – Construção de desvios de água e projeto de drenagem

Obras já executadas – Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira (em frente ao shopping) e também no Valentina Figueiredo e Bairro das Indústrias (ambos com ampliação da drenagem). Em Paratibe, José Américo e Centro, houve reposição de galeria e construção de ponte de ala. Na Lagoa, no Centro, e Oitizeiro, recuperação de drenagem.

Manutenção – Além de obras estruturantes, a Seinfra mantém uma programação diária de serviços de manutenção em vários bairros da Capital, que incluem limpeza, desobstrução e recuperação de galerias, remoção de entulhos, além de colocação de grades. A população pode solicitar por meio dos canais de atendimento da Seinfra – o telefone 0800-031-1530, e a plataforma Prefeitura Conectada, no site da Prefeitura de João Pessoa.