Reconhecimento

Site especializado em políticas públicas do audiovisual mundial destaca ação da Funjope

01/04/2023 | 20:25 | 63

A Prefeitura de João Pessoa ganhou destaque em um site especializado no mercado cinematográfico e de políticas públicas do audiovisual mundial. A iniciativa da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) em institucionalizar a JP Film Commission e desenvolver o Projeto de Lei da Agência de Cinema e Audiovisual de João Pessoa eleva a capital paraibana a um outro patamar no desenvolvimento do audiovisual.

Além de destacar a instituição da JP Film Commission, que inclui o município na rota de investimentos internacionais, o site também aponta a ação da Funjope em criar políticas públicas que administre e estimule a independência do audiovisual local com a criação da Agência de Cinema da Capital.

“Nós estamos trabalhando já há dois anos no fortalecimento de uma política pública para o audiovisual que dê sustentabilidade ao cinema. Nosso mercado é muito criativo, mas faltava na cidade de João Pessoa ferramentas institucionais para empoderar esse processo. A gente criou a JP Film Commission a partir de um grande diálogo com o setor produtivo, com empresas, com agências de publicidade, com agências produtoras de cinema e sistema de comunicação de maneira que a gente deu uma musculatura para o nosso audiovisual. Isso é muito importante. O audiovisual é uma manifestação de arte e de cultura, mas também é uma indústria capaz de gerar emprego e renda, e é nesse caminho que estamos trabalhando”, disse o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.