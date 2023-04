Mercado emissor

Secretaria de Turismo divulga pontos turísticos de João Pessoa em quatro cidades do Rio Grande do Sul

31/03/2023 | 18:30 | 75

A Secretaria de Turismo de João Pessoa está presente na 37ª Feira de Negócios Turísticos UGART – União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo. O evento, que acontece nesta sexta-feira (31) e sábado (01) no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, tem expectativa de receber mais de 2,8 mil agentes de viagens de todo o Brasil, em especial do Sul, que tem sido um mercado emissor em ascensão para a capital paraibana.

A participação da Setur-JP no evento encerra uma série de ações na região. A capital paraibana havia sido divulgada durante o roadshow ‘Cativando o Brasil’, realizado pela operadora gaúcha Cativa. Ao todo, mais de 150 agentes de viagens receberam informações do potencial turístico de João Pessoa e se disseram maravilhados com o que viram.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, a região Sul do país tem apresentado crescimento importante em termos de turistas que começam a visitar a capital paraibana. Essas ações, na opinião dele, fortalecem e criam uma maior expectativa de ampliação desse fluxo, tendo os agentes de viagens e as operadoras de turismo como elos diretos com o público final.

O secretário destaca que a Prefeitura, por meio da Setur, tem investido nas parcerias com as operadoras de turismo do Rio Grande do Sul, a exemplo da Cativa. “Estivemos presentes no roadshow ‘Cativando o Brasil’, momento em que fizemos excelentes contatos e divulgamos o potencial que a nossa cidade tem de receber os turistas. Temos um grande elenco de atrativos, segurança e muita natureza para contemplar”, disse Daniel Rodrigues.

O roadshow da Cativa passou pelas cidades de Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul, com a presença de mais de 150 agentes de viagens, inclusive, muitos de cidades próximas, que foram buscar mais informações sobre João Pessoa.

Todas as ações de divulgação do potencial turístico de João Pessoa estão sendo realizadas em parceria com o Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e Secretaria de Turismo, e da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – seccional Paraíba (ABIH-PB).