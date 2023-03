Em Brasília

Secitec representa João Pessoa no ‘Simpósio Transformação Digital no SUS’

29/03/2023 | 19:30 | 69

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), participou, nesta terça-feira (28), do ‘Simpósio Transformação Digital no Sistema Único de Saúde (SUS)’, que aconteceu em Brasília (DF). Na ocasião, o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, foi um dos convidados para abertura oficial do evento.

Guido Lemos fez uma análise do nível de maturidade dos componentes de gestão e governança de dados, infraestrutura tecnológica e gestão de troca de conhecimento. O Simpósio marcou o início da cooperação técnica entre a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Secretaria de Informação e Saúde Digital (Seidigi/MS), e teve o objetivo de promover o fortalecimento e integração de sistemas de informação, bem como avançar na transformação digital em curso no setor saúde, a partir do SUS.

O evento reuniu gestores do SUS e especialistas das áreas de saúde e tecnologia, tendo como convidado especial o Dr. Marcelo D’Agostino, gerente de Sistemas de Informação e Saúde Digital da OPAS. Além de Ana Estela Haddad, Socorro Gross Galiano, representante da OPAS no Brasil, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh/MEC, Arthur Chioro, presidente da Ebserh, Secretaria de Governo Digital – SGD/MGI, Rogério Marcarenhas, secretário da SGD, dentre outros.

O secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Mascarenhas, reforçou o papel da tecnologia e a importância do ConecteSUS como plataforma para atender e identificar a necessidade do cidadão para um atendimento especializado. “Quando falamos da transformação digital, dizemos do que é possível fazer para transformar a vida das pessoas, sobretudo aquelas que passam por dificuldade de acesso aos sistemas públicos. Hoje temos uma plataforma de autenticação que estabelece relação individualizada com o cidadão e isso é fundamental quando falamos de saúde”, relatou.