ONDE ASSISTIR JOGOS DE HOJE, HOJE (24/03) E AMANHÃ EUROCOPA, COLOMBIANO, PARAGUAIO, AMISTOSOS E SUB-20 – BOLA ROLANDO

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

Campeonato Brasileiro sub-20

10:00 Palmeiras x Fortaleza Rodada 4 15:00 Goiás x Cruzeiro Rodada 4 20:00 Grêmio x Santos Rodada 4

Campeonato Capixaba

19:45 Real Noroeste x Serra Quartas de final

Campeonato Potiguar

19:00 América-RN x Santa Cruz de Natal Rodada 4

Eliminatórias da Eurocopa

14:00 Bulgária x Montenegro Rodada 1 16:45 França x Holanda Rodada 1 16:45 Gibraltar x Grécia Rodada 1 16:45 República Tcheca x Polônia Rodada 1 16:45 Moldávia x Ilhas Faroe Rodada 1 16:45 Suécia x Bélgica Rodada 1 16:45 Áustria x Azerbaijão Rodada 1 16:45 Sérvia x Lituânia Rodada 1

COLÔMBIA Primeira A – Abertura

22:10 Aguilas x Envigado

PARAGUAI Primera División – Abertura

19:00 Guarani X Guairena FC

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

06:00 Austrália x Equador 07:30 Japão x Uruguai 08:00 Coreia do Sul x Colômbia 15:00 Uzbequistão x Bolívia LIVE 16:00 Kuwait x Filipinas 16:00 Venezuela x Arábia Saudita

