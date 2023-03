Cultura

Funjope divulga lista de aprovados para espetáculos da Paixão de Cristo nos bairros

25/03/2023 | 10:00 | 135

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta sexta-feira (24), o resultado da análise de mérito do edital de chamamento público para concessão de incentivo à montagem de espetáculos da Paixão de Cristo em polos nos bairros. A lista pode ser acessada aqui.

“A gente vem trabalhando no sentido de estimular experiências e vivências teatrais nos bairros no contexto do ciclo sagrado da Paixão de Cristo. Com estes polos, gestados a partir de núcleos teatrais ligados às igrejas, podemos democratizar a arte dramática e ofertar à sociedade novos olhares sobre a tradição que envolve a narrativa da Paixão”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Os projetos aprovados são de Felipe Gonçalves de Lima, Naylane Cavalcanti dos Santos, José Geraldo Aguiar Silva (Associação Recreativa Cultural e Artística), Geovânio Junio Vitorino da Costa, Juvinete de Lourdes Silva, Companhia de Teatro Soluar, José Gabriel da Silva Filho.

Com o resultado, a Funjope dá seguimento à preparação para a Paixão de Cristo que envolve o espetáculo no Centro Cultural São Francisco e a encenação nos polos. A descentralização do espetáculo é uma forma de incentivar a produção de teatro nos bairros, estimulando o teatro local e valorizando os bairros da cidade.

A ideia é também ajudar a produção dos grupos de teatro a realizar o espetáculo, além de incentivar a cultura nas comunidades, promover a melhoria e manutenção dos espetáculos e gerar trabalho e renda, impulsionando a economia local.