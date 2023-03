Assistência especializada

Cícero Lucena acompanha mutirões de exames no Hospital Santa Isabel e Instituto Cândida Vargas

25/03/2023 | 11:30 | 25

O prefeito Cícero Lucena acompanhou de perto, durante a manhã deste sábado (25), mutirões de exames em diversas especialidades, realizados pela rede hospitalar do Município. No Hospital Santa Isabel, o fim de semana será dedicado a exames de colonoscopia. Ao mesmo tempo, o Instituto Cândida Vargas realiza uma série de procedimentos voltados à saúde da mulher.

“Esse é o esforço para fazer a saúde que sonhamos. Uma saúde eficiente, de qualidade, preventiva e evolutiva, porque não focamos apenas no diagnóstico, mas também encaminhamos a solução. Tenho muito a agradecer a toda a equipe, que se dedica em qualquer dia da semana para fazer o bem e atender à população”, afirmou o prefeito.

Colonoscopia – O mutirão do Santa Isabel vai atender a 200 pessoas pré-selecionadas da Regulação Municipal. O atendimento acontece durante a manhã e tarde deste sábado (25) e domingo (26). A partir da próxima quinta-feira (30) os pacientes vão começar a receber seus laudos, havendo ainda a realização de biópsias nos casos necessários.

O mutirão de colonoscopia faz parte das ações da campanha ‘Março Azul’, reforçando a prevenção e conscientização ao câncer de intestino, segundo tipo que mais atinge homens e mulheres e o segundo que mais mata em todo mundo. Entre os usuários que fizeram o exame logo no início da manhã está a dona de casa Marineide de Araújo, 49 anos, que elogiou a iniciativa. “Tudo ótimo. Eu já saí da sala querendo comer, animada, agradecendo a Deus. Agradeci ao prefeito, porque fazia um ano que eu esperava por esse exame. Eu estou em tratamento de câncer e precisava fazer esse exame”, disse Marineide.

Cidade que Cuida das Mulheres – No Instituto Cândida Vargas, mulheres estão tendo acesso a uma série de exames pelo segundo sábado consecutivo. Desta vez serão 130 procedimentos, entre ultrassonografias de mama, citológico, atendimento com ginecologista e enfermagem. No evento também acontecem palestras abordando temas como educação sexual, violência contra a mulher e planejamento familiar, além de orientações sobre métodos contraceptivos.

As beneficiadas com a ação são mulheres agendadas pela Regulação Municipal e encaminhadas pelas Unidades de Saúde da Família, como o caso de Cristiane Soares. “Vim pro atendimento por conta de um mioma e estou sendo acompanhada pelo Cândida Vargas. Estou gostando muito da ação de hoje, o atendimento tá sendo rápido e a equipe trata a gente muito bem”, afirmou.

De acordo com a secretária executiva municipal da Saúde, Janine Lucena, a gestão tenta, desde o início, sanar os problemas de demanda reprimida que se evidenciaram com a pandemia. “Vamos na fila da Regulação e investigamos os procedimentos mais necessários e assim montamos os mutirões. Hoje temos mais dois casos, tanto na colonoscopia quanto na saúde voltada para a mulher”, explicou.

Acompanharam o prefeito: a diretora do Hospital Municipal Santa Isabel, Adriana Lobão, o diretor do Instituto Cândida Vargas, Marcelo Gaudencio, e a diretora de Atenção em Saúde do Município, Alline Grisi.