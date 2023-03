Tecnologia

Atlas Filipeia muda o layout e ganha novas funções para acesso mais rápido da população

18/03/2023

Lançado em 2021 pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Planejamento (Seplan), o Atlas Filipeia está de cara nova. A ferramenta, que conta com uma infinidade de informações que podem ser acessadas de forma fácil e rápida através de um computador, tablet ou celular, teve seu layout reformulado e ganhou novas funções disponibilizadas à população.

No Atlas Filipeia, o cidadão pode ter acesso aos principais dados cartográficos da cidade, como mapas, mapa de quadra (overlay), download de documentos, acompanhar a evolução da cidade através de mapas, além de estatísticas.

O equipamento, que pode ser acessado por meio deste endereço eletrônico, passou por toda uma atualização no seu layout, que está mais limpo e intuitivo, facilitando para o cidadão que o acessa. Além disso, foram atualizados alguns detalhes de usabilidade.

Também foi acrescentado um menu de contatos, links úteis e estatísticas. Este último conta com informações sobre a classificação de imóveis, se eles são prediais ou territoriais. Outras estatísticas são sobre o tipo de pavimentação dos logradouros e a evolução da população de João Pessoa com o passar dos anos, com dados do IBGE.

“O importante é que todas essas ferramentas foram construídas aqui no setor de Geoprocessamento. Foram os nossos técnicos que desenvolveram tudo, com softwares livres, sem custo adicional nenhum para o poder público”, explicou Carlos Ribeiro, diretor de Geoprocessamento da Seplan.

Carlos Ribeiro também destacou os serviços mais procurados pela população. “Os serviços mais buscados são o overlay e os dados cartográficos que são muito utilizados por estudantes, arquitetos, que baixam essas informações e manuseiam de forma constante. O serviço de disponibilizar dados é muito útil para pesquisas acadêmicas, enfim, solucionar conflitos”, destacou.

Economia – Com a desmobilização destas informações pelo Atlas Filipeia, a Secretaria de Planejamento reduziu os custos com papel, já que a população não precisa mais ir até a secretaria para imprimir documentos e mapas.

Acessos – O Atlas Filipeia recebe cerca de 3 mil visitantes todos os dias no site, que pode ser acessado por este endereço.