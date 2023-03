Serviços

Seinfra inicia semana realizando Operação Tapa-Buraco e manutenção de galerias e iluminação pública

13/03/2023 | 09:00 | 21

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realiza, nesta segunda-feira (13), serviços manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco. A ação acontece em 26 bairros da Capital. Esses serviços são realizados diariamente pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) e Diretoria de Iluminação Pública (Dilup).

A Operação Tapa-Buraco percorre os bairros recuperando o pavimento em Mangabeira; Colibris; Gramame; Distrito Industrial; Jardim Oceania; Geisel e Anatólia.

Os serviços de galerias em execução nesta segunda são: limpeza, desobstrução e recuperação de galerias; remoção de entulhos; reposição de poços de visita (pv) e construção de caixa. Essa manutenção é realizada diariamente para evitar alagamento nas vias, pois o descarte irregular de lixo impede o escoamento normal das águas da chuva. A Seinfra orienta que o lixo seja descartado nas lixeiras para evitar a obstrução das galerias. Esses serviços acontecem nos seguintes bairros: Porto do Capim; Bairro São José; Cruz das Armas; Geisel e Ernani Sátiro.

As equipes de iluminação pública realizam serviços no Geisel; Jardim Oceania; Bessa; Alto do Céu; João Paulo II; Colinas do Sul II; Valentina; Paratibe; Mangabeira I, II, VII, VIII; Jardim Cidade Universitária; Cabo Branco; Torre; Bairro dos Estados; Alto do Mateus; Jardim Planalto Oitizeiro; Cruz das Armas; Rangel; Trincheira e Jaguaribe.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem pelo 0800 031 1530, a ligação é gratuita e pode ser feita das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. Outro canal é a plataforma João Pessoa Conectada, que fica no site da Prefeitura de João Pessoa.