'O Auto da Compadecida 2': veja nomes que podem estar no elenco do novo filme

Os fãs da obra de Ariano Suassuna estão em polvorosa desde que os protagonistas da primeira versão do filme ‘O Auto da Compadecida’ anunciaram a sequência do clássico do cinema brasileiro. Selton Mello e Matheus Nachtergaele confirmaram participação nas gravações, que devem acontecer a partir do segundo semestre desse ano.

‘O Auto da Compadecida 2’: clássico deve ganhar continuação e virar série na Globo

O Jornal da Paraíba preparou uma lista com os atores que podem estar no elenco do novo filme.

Selton Mello (Chicó)

Selton Mello interpretou Chicó na primeira versão do clássico de Suassuna. Famoso pelos causos e histórias inventadas, o personagem cativa o público ao longo de todo o filme junto com seu amigo fiel, João Grilo (Matheus Nachtergaele).

Selton Mello como Chicó em ‘O Auto da Compadecida’ / Reprodução

Matheus Nachtergaele (João Grilo)

João Grilo é um nordestino extremamente corajoso. O personagem se vira como pode para sobreviver à extrema pobreza e também arranca gargalhadas durante todo o filme. Matheus Nachtergaele é quem dá vida a João Grilo na primeira versão do filme, e também está confirmado para a sequência.

Matheus Nachtergaele como João Grilo em ‘O Auto da Compadecida’ / Reprodução

Virgínia Cavendish (Rosinha)

Filha de um dos homens mais ricos da região em que O Auto da Compadecida se passa, Rosinha é apaixonada por Chicó. A atriz Virgínia Cavendish não confirmou oficialmente sua participação, mas foi a primeira do elenco a falar sobre a possibilidade da gravação da sequência.

Virgínia Cavendish como Rosinha em 'O Auto da Compadecida' / Reprodução

Fernanda Montenegro (Virgem Maria)

A premiadíssima Fernanda Montenegro também participou do filme ‘O Auto da Compadecida’, como Virgem Maria. A participação da atriz na segunda versão do filme, no entanto, ainda não foi confirmada.

Fernanda Montenegro como Virgem Maria em ‘O Auto da Compadecida’ / Reprodução

Denise Fraga (Dora)

Dorinha é uma das personagens mais emblemáticas do clássico nacional. Esposa do padeiro, ela protagoniza diversas cenas divertidas e inesquecíveis, como o cortejo de sua cachorrinha de estimação. A atriz Denise Fraga também não confirmou sua participação oficialmente na obra.

Denise Fraga como Dora em ‘O Auto da Compadecida’ / Reprodução

Marco Nanini (Cangaceiro Severino)

O Cangaceira Severino é responsável por [quase!] matar João Grilo. Ele passa pela cidade interiorana com vários outros cangaceiros e “aterroriza” os personagens.

Reveja cena do Cangaceiro Severino com Chicó e João Grilo

O ator também não se pronunciou sobre a nova versão do filme.

Marco Nanini como Cangaceiro Severino em ‘O Auto da Compadecida’ / Reprodução

Bruno Garcia (Vicentão)

Vicentão também é outro personagem emblemático. Com personalidade forte e cheio de bravura, ele vive um caso com Dorinha, esposa do padeiro.

Reveja cena icônica de Vicentão com João Grilho

Bruno Garcia, ator que dá vida ao personagem, participa da Dança dos Famoso no Domingão do Huck, e não confirmou se vai ou não estar no elenco da sequência.

Bruno Garcia como Vicentão em ‘O Auto da Compadecida’ / Reprodução

cabaceiras

destaques

o Auto da Compadecida

Bruna Couto

Campinense, jornalista pela UEPB e repórter no Jornal da Paraíba e g1 Paraíba. Apaixonada pelo Nordeste e sempre em busca de histórias que nos fazem sonhar.

