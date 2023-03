Thiaguinho faz anúncio de recomeço e Fernanda Souza celebra: ‘Sonhar’

Thiaguinho anunciou um recomeço através de suas redes sociais e chamou atenção de seus fãs.

Neste dia 11 de março, Thiaguinho completou 40 anos de idade. Com isso, ele realizou uma bela reflexão em suas redes sociais.

Por conta de seu aniversário, o ex-marido de Fernanda Souza se tornou um dos assuntos mais comentados do momento na internet.

“Dizem que a vida começa aos 40… Mas eu tive uma vida SURREAL até aqui… Bora RECOMEÇAR, então! LUTAR de novo… SONHAR de novo… VENCER de novo… E o mais importante… SER FELIZ! Amo vocês todos!”, disse ele, ao falar sobre o assunto e anunciar um novo recomeço para a sua vida. Veja a seguir a publicação que o cantor fez.

Abaixo você pode conferir a publicação que o cantor realizou com o texto completo:

Como é possível notar, ele abriu o coração para falar sobre o assunto e recebeu apoio por uma boa parte de seus fãs.

O cantor também aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que os seus seguidores dedicaram para ele.

O famoso é muito querido no Brasil por conta de suas músicas, tendo quase 10 milhões de seguidores apenas em seu Instagram. A grande maioria tem interesse em saber mais detalhes de sua vida íntima e pessoal.

E muitos amigos celebraram o aniversário de Thiaguinho. Como sua ex-mulher continuou mantendo a amizade com o cantor, é bem provável que ela também tenha celebrado e que está bastante feliz com as conquistas de seu amigo.

O relacionamento dos dois sempre recebeu bons comentários por parte dos internautas

View this post on Instagram

A post shared by Thiago André (@thbarbosa)

Thiaguinho

Thiago André Barbosa , mais conhecido pelo seu nome artístico Thiaguinho, é um cantor, compositor e apresentador brasileiro. Tornou-se conhecido após participar do talent show Fama, em 2002, e ganhou notoriedade na música por ter sido integrante do grupo de samba e pagode Exaltasamba, no qual permaneceu de 2003 a 2012. Em 2012 lançou seu primeiro álbum e DVD solo, Ousadia & Alegria, que recebeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode e certificado de platina…

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais