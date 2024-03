América-RN x Náutico – ASSISTIR AO VIVO COPA do Nordeste 2024, HOJE (27/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2024 já começou aqui no SITE. A partida de hoje América-RN x Náutico é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE (27/03) às 21:30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o América que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por fortalezasempre.com.br crbalagoas.com.br

maranhao hoje

https://paraibainforma.com.br/

AGENDA DE JOGOS x PALPITES

América-RN 1 x 1 Náutico

América-RN x Náutico: Duelo Decisivo na Copa do Nordeste

Na emocionante última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, América-RN e Náutico se enfrentam em um confronto crucial na Arena das Dunas, em Natal. Agendado para quarta-feira às 21h30, o embate promete ser um verdadeiro teste de habilidade e estratégia para ambas as equipes.

Enquanto o América-RN se encontra na parte inferior da tabela do Grupo A, já sem chances de avançar para a próxima fase, o Náutico, quarto colocado no Grupo B, busca desesperadamente uma vitória para garantir sua passagem para as quartas de final. Com uma diferença de apenas um ponto entre eles, a pressão está alta para ambas as equipes, cada uma com seus próprios objetivos e desafios.

Escalações e Desfalques

Para o América-RN, o retorno do lateral-direito Norberto é uma boa notícia, enquanto o atacante Gustavo Henrique permanece como dúvida. O técnico Marquinhos Santos, ciente da impossibilidade de avançar, pode optar por uma formação alternativa, oferecendo oportunidades a jogadores menos utilizados.

Já o Náutico enfrenta uma série de desfalques, incluindo o volante Marco Antônio e o atacante Paulo Sérgio, suspensos, além de algumas ausências devido a questões médicas. No entanto, o retorno do atacante Leandro Barcia traz um impulso de otimismo à equipe, após sua recuperação de lesão.

Arbitragem

O comando do jogo estará nas mãos do árbitro Rafael Carlos Salgueiro Lima, acompanhado pelos assistentes Rondinelle dos Santos Tavares e Ruan Luiz de Barros Silva. Com a responsabilidade de garantir a justiça e o equilíbrio em campo, a equipe de arbitragem terá um papel crucial neste confronto decisivo.

Onde Assistir e Acompanhar

Para os fãs apaixonados pelo futebol nordestino, a transmissão ao vivo estará disponível através do canal Nosso Futebol, enquanto o portal ge oferecerá cobertura completa e atualizações em tempo real durante toda a partida.

Com a tensão à flor da pele e os olhos do Nordeste voltados para este confronto, América-RN e Náutico prometem uma batalha intensa e imprevisível, repleta de emoções e reviravoltas até o apito final.