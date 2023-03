Operário-AM x Amazonas: ASSISTIR AO VIVO CAMPEONATO Amazonense, HOJE (11/02); PALPITES DO BAREZÃO 2023

A partida entre Operário-AM x Amazonas acontece HOJE (11/03) às 15:30 hs. O mandante da partida é o Operário que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Amazonense de 2023. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

19:00 Operário-AM x Amazonas Quartas de final

ao vivo com imagens

primeiro jogo

A TV A Crítica acompanha o campeonato e faz a transmissão do Campeonato Amazonense na TV . Esta partida válida pelo Campeonato Amazonense em especial, terá cobertura do canal. O Barezão 2022 volta a ser transmitido pelo BarezãoPlay – plataforma da Federação Amazonense de Futebol que conta com planos de Pay-per-view incluindo venda avulsa dos jogos a partir de R$ 9,90. O Amazonense também conta com algumas partidas veiculadas no YouTube da TV A Crítica.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir Operário-AM x Amazonas HOJE (11/02)

PALPITES:

Operário-AM 2 x 1 Amazonas

TV A Crítica é uma emissora de televisão brasileira sediada em Manaus, capital do estado do Amazonas Opera no canal 4 e faz parte da Rede Calderaro de Comunicação, do qual também fazem parte os periódicos A Crítica e Manaus Hoje, as rádios FM O Dia Manaus e Jovem Pan FM Manaus, a Inova TV, entre outros veículos.

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

AMAZONENSE DE 2023

O Campeonato Amazonense 2023 deve começar no dia 26 de janeiro e a competição continuará com o mesmo regulamento da última edição do Estadual de 2021, devendo ser encerrada no primeiro fim de semana de abril.

Durante reunião realizada no Conselho Técnico, na sede da Federação Amazonense de Futebol (FAF), foram discutidas datas e a fórmula de disputa da próxima edição do Campeonato Amazonense 2022.

MANAUS BANDEIRA SIGA-NOS

A reunião foi dirigida por ninguém menos que vice-presidente da entidade no exercício da presidência, Pedro Augusto. Contudo, o encontro contou também com a presença de representantes de nove clubes participantes da competição. Sendo assim, ficou definido que o campeonato de 2022 contará com a participação de 12 clubes e deve ser disputada entre 26 de janeiro e 2 de abril.

A fórmula de disputa será inicialmente mantida, ou seja, todos os times se enfrentam entre si em turno único, com os oito primeiros colocados avançando para as quartas de final e os demais são rebaixados à Série B.

Todos os jogos serão de mata-mata em ida e volta, com vantagem do mando de campo e do empate no placar agregado para as equipes que tiverem a melhor campanha na primeira fase do campeonato. Com a participação de nove presidentes, a reunião foi muito proveitosa, o que demonstra o interesse e a vontade de fazer uma competição bem feita e muito bem disputada para a próxima temporada.

Os representantes dos seguintes clubes participaram e deliberaram sobre as primeiras decisões para o Barezão 2022: Manaus, Amazonas, Nacional, Princesa do Solimões, Penarol, Manauara, Clíper, Iranduba e Operário.

Será realizada uma segunda reunião do Conselho Técnico para o próximo Estadual na próxima quinta-feira (25). O encontro será realizado no auditório da sede da FAF.

Regulamento

campeonato amazonense

De acordo com a FAF, o campeonato acontecerá em sistema misto de disputa, ou seja, a primeira fase será no subsistema de rodízio e as demais serão no subsistema de eliminatórias.

A partir da segunda fase do campeonato, todos os jogos eliminatórios serão realizados em partidas de ida e volta e o melhor clube da primeira fase terá o mando de campo e de resultados iguais.

Sendo assim, a primeira fase será classificatória em turno único, a segunda fase será as quartas de finais e os clubes irão se enfrentar em cruzamento olímpico.

A terceira fase será a semifinal, onde os clubes se enfrentarão em resultado dos confrontos diretos da segunda fase e os vencedores dessa fase passam para a fase final.

Já na quarta e última fase, os times se enfrentarão em jogos de ida e volta, sendo que o mando de campo e a vantagem de resultados iguais será do time que for melhor classificado na primeira fase.

Confira a tabela de rodadas a seguir:

1ª Rodada

Manaus x Fast

São Raimundo x Operário

Amazonas x Manauara

Princesa x Aranduba

Nacional x JC

Cliper x Penarol

2º Rodada

Manauara x Princesa

Operário x Amazonas

Manaus x São Raimundo

Fast x Penarol

JC x Cliper

Iranduba x Nacional

3ª Rodada

São Raimundo x Fast

Amazonas x Manaus

Princesa x Operário

Penarol x JC

Nacional x Manauara

Cliper x Iranduba

4ª Rodada

Fast x JC

Manaus x Princesa

São Raimundo x Amazonas

Operário x Nacional

Manauara x Cliper

Iranduba x Penarol

5ª Rodada

Amazonas x Fast

Princesa x São Raimundo

Cliper x Operário

Penarol x Manauara

Nacional x Manaus

JC x Iranduba

6ª Rodada

Operário x Penarol

Amazonas x Princesa

Fast x Iranduba

Manaus x Cliper

São Raimundo x Nacional

Manauara x JC

7º Rodada

Princesa x Fast

Nacional x Amazonas

Cliper x São Raimundo

Penarol x Manaus

JC x Operário

Iranduba x Manauara

8º Rodada

São Raimundo x Penarol

Amazonas x Cliper

Princesa x Nacional

Fast x Manauara

Operário x Iranduba

Manaus x JC

9ª Rodada

Nacional x Fast

Cliper x Princesa

Penarol x Amazonas

Manauara x Operário

Iranbuba x Manaus

JC x São Raimundo

10ª Rodada

Fast x Operário

Manaus x Manauara

São Raimundo x Iranduba

Princesa x Penarol

Amazonas x JC

Nacional x Cliper

11ª Rodada

Cliper x Fast

Penarol x Nacional

JC x Princesa

Iranduba x Amazonas

Manauara x São Raimundo

Operário x Manaus

A história do Amazonense

O Campeonato Amazonense de Futebol de 2021 é a 105.ª edição da divisão principal do campeonato estadual do Amazonas, cujo nome oficial é Barezão. Será reeditado e reiniciará no dia 10 de fevereiro de 2021 (ficará sem validade tudo que foi disputado anteriormente). O campeão e o vice-campeão garantem vaga na Copa do Brasil de Futebol de 2021, e os dois melhores posicionados(fora o Manaus F.C., que estará na Série C) garantem vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D. Além de apontar o campeão maior do futebol amazonense, servirá para indicar os representantes do estado na edição de 2022 da Copa do Brasil de Futebol, da Copa Verde de Futebol e também do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D.

VEJA UMA CURIOSIDADE SOBRE O AMAZONENSE

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais