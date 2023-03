Nota de PT de João Pessoa "barra" tentativa de anular possíveis opositores de Cícero em 2024

Compartilhe















O prefeito Cícero Lucena (PP) e seus aliados, de maneira estratégica, para o momento de muitas polêmicas e para o futuro de disputas, investem em um movimento que busca “anular” a necessidade de (eventuais) candidaturas do PT de João Pessoa para o ano que vem; atuais opositores.

Têm cultivado a ideia de que há uma possibilidade de membros do partido integrarem a administração da capital. Dentro do governo, vira base, e a oposição passa a ser divergência.

De quebra, recentemente, o PT estadual foi para os braços acalentadores do governo João Azevêdo (PSB). Uma gestão “centro-esquerda” lulista, aliadíssima de Cícero, bem avaliada.

Aí veio a pergunta: “está lá, por que não poderia estar aqui também?”.

Cícero chegou a dizer que sua gestão tem aproximações com a gestão de Lula. Um posicionamento que pode amolecer o coração de alguns petistas.

Esse movimento, de alguma forma, busca descredenciar a voz dos nomes como Cida Ramos, Luciano Cartaxo e Marcus Henriques, que protagonizam a oposição a Cicero, no momento.

Na roda, temas como a engorda da praia, Plano Diretor, destruição da quadra de Manaíra.

Contraofensiva

Na contraofensiva, os três possíveis candidatos do partido resolveram se juntar e colocar um freio na tentativa de aproximação. Um nota divulgada ontem tinha esse objetivo.

Com apoio do presidente municipal, Antônio Barbosa, e de colegas que estavam fora do debate principal, mas entraram, como Luiz Couto, Estela Bezerra e Márcia Lucena, afirmaram que PT de João Pessoa é oposição, que não vai entrar no governo e que vai ter candidatura própria.

Faces do PT

Mas o partido é cheio de faces. Então, não se confunda. Recentemente, dirigentes estaduais da legenda, antes mesmo de dizer que vão construir um nome competitivo, já disseram que só entram na competição se tiver um nome para ganhar.

Mas, venhamos e convenhamos, é preciso trabalhar para isso, né? Um nome perfeito não vai cair do céu. A não ser que o objetivo seja não entrar ou guardar uma vaga.

O que causou estranheza é que, agora, nesse momento, com Lula no poder, o partido pode se preparar para “bancar” um nome próprio e competir com tudo. Com “sangue” vermelho no olhos.

Mas parece que sangue dos petistas estaduais, por enquanto, é azul.

Cícero, com toda sua experiência, tenta incentivar o movimento.

Não vê problemas de estar próximo de Lula, principalmente se ele estiver bem avaliado. Assim, “elimina” petistas e vai para disputa com candidatos que já conhece: Ruy Carneiro (PSDB) e Nilvan Ferreira (PL). Naturalmente, nomes bem mais longe da esquerda lulista.

análise

executiva municpal

pt

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

