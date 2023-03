Projeto que garante pensão a filhos de vítimas de feminicídio é aprovado pela Câmara

Compartilhe















A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (9), uma proposta que garante uma pensão especial para crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de feminicídio. O texto ainda será analisado pelo Senado.

O texto estabelece o valor da pensão em um salário mínimo e deve ser pago até o menor completar 18 anos e determina que o benefício será retirado se o menor tiver sido “condenado pela prática de ato infracional análogo a crime, mediante sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de feminicídio doloso, ou de tentativa desse ato, cometido contra a mulher vítima da violência, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis”.

O benefício será destinado aos filhos ou dependentes menores de idade, órfãos em decorrência do crime de feminicídio, em que a renda mensal for igual ou menor que 25% de um salário mínimo.

Segundo o projeto, a pensão não poderá ser acumulada com “benefícios previdenciários recebidos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, nem com pensões ou benefícios do sistema de proteção social dos militares”.

O projeto é de autoria das deputadas Benedita da Silva (PT-RJ), Erika Kokay (PT-DF), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Luizianne Lins (PT-CE), Maria do Rosário (PT-RS), Natália Bonavides (PT-RN), Professora Rosa Neide (PT-MT) e Rejane Dias (PT-PI).

câmara dos deputados

PROJETO

vítimas de feminicídio

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Política

Câmara aprova criação de duas novas vagas para vereadores em João Pessoa

Conforme a Constituição Federal, uma cidade com população entre 750.000 e 900.000 habitantes – que é o caso de João Pessoa – pode ter até 29 vereadores.

Política

Corpo de Manoel Júnior é sepultado em João Pessoa

Manoel era prefeito do município de Pedras de Fogo e morreu, aos 59 anos, devido a um câncer de pâncreas.

Política

Novo prefeito de Pedras de Fogo toma posse após morte de Manoel Júnior por câncer

José Carlos Ferreira Barros assumiu a prefeitura do município na manhã desta quarta-feira (1º), em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter