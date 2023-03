No Hospital Santa Isabel

Programa Professor Convidado promove aula com foco no Março Azul nesta quinta-feira

08/03/2023 | 20:00 | 69

O programa ‘Professor Convidado’, do serviço de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), retoma nesta quinta-feira (9) suas atividades. Com foco na campanha Março Azul, que reforça a prevenção e conscientização do câncer de intestino, a primeira aula do ano do programa terá como tema ‘Câncer Colorretal Metastático’.

A aula, que acontece a partir das 19h30, de forma presencial, no Centro de Estudos do Hospital Santa Isabel, terá como palestrante o médico e professor Cássio Virgílio, cirurgião do aparelho digestivo, pioneiro dos transplantes hepáticos no Estado. O público-alvo da palestra é formado por médicos, residentes e estudantes de medicina.

“O enfoque discutido será a apresentação clínica, infelizmente muito comum, avançada dessa doença. O professor vai nos mostrar a direção da luz, como podemos fazer diferença positiva na abordagem do paciente metastático por câncer colorretal”, disse a médica coloproctologista Shirlane Frutuoso, que coordena a Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Santa Isabel.

Programa – O ‘Professor Convidado’ proporciona o melhor da atualização científico-acadêmica para a comunidade médica, beneficiando secundariamente, assim, toda a população usuária da rede SUS.

É um programa de ensino gratuito, de frequência mensal, com público-alvo voltado para todas as residências médicas da área cirúrgica das várias escolas médicas de João Pessoa e para o internato médico, que são: Cirurgia Geral do HMSI-JP, Coloproctologia do HMSI-JP, Cirurgia Geral da Secretaria Estadual de Saúde/Hospital Edson Ramalho, Cirurgia Geral do Hospital Universitário (HULW/UFPB), e internatos da Famene, Unipê e Faculdade de Ciências Médicas (FCM).