8 de março

Prefeito acompanha governador no lançamento de programação alusiva ao mês da mulher

08/03/2023 | 14:30 | 28

O prefeito Cícero Lucena participou, na manhã desta quarta-feira (8), de evento do Governo do Estado em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente no dia 8 de março. Na ocasião, o governador João Azevedo apresentou a programação de lançamento de políticas públicas voltadas às mulheres ao longo do mês.

“É preciso haver reconhecimento às mulheres e também diminuir as injustiças e buscar a igualdade. Esse dia é muito importante, mas esse clima de amor e respeito deve ser mantido todos os dias. Essa é uma missão de todos e principalmente do poder público”, afirmou Cícero Lucena.

O governador João Azevedo destacou que nos últimos anos têm havido políticas permanentes com o intuito de mudar a postura da sociedade em relação às mulheres. “São programas como a Patrulha Maria da Penha e as Casas de Acolhimento, necessárias enquanto existir violência contra a mulher. Mas é preciso mais que isso, é preciso educação para que todos entendam que a palavra mais importante é respeito”, afirmou.

Entre as ações anunciadas pelo governador estão a expansão da Patrulha Maria da Penha para o Brejo, o lançamento do edital Prefeitura Parceira das Mulheres 2023, a assinatura do decreto de criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Políticas Públicas para Mulheres do Campo e de contratos do Empreender Paraíba para as mulheres indígenas. Ainda foi assinado o decreto que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana.