Camila Pitanga abre jogo e revela verdade desconhecida sobre perda de Domingos Montagner

As revelações foram concedidas em entrevista para uma revista, após cerca de três anos da tragédia.

Após cerca de três anos da tragédia que causou a morte do ator Domingos Montagner, Camila Pitanga, que estava com ele no momento do acidente, fez revelações até então desconhecidas, durante uma entrevista concedida para a revista Marie Claire.

Segundo a atriz, o sentimento que ela guardou com a morte do colega, permanece até os dias de hoje: “Lido com essa dor até hoje, mas o tempo é guardião, no sentido de você amadurecer e respeitar essa dimensão do mistério que é a vida”, revelou.

Além do lado emocional, a atriz da Rede Globo contou em detalhes os últimos momentos de Domingos Montagner, antes de ser levado pelas águas do Rio São Francisco. Na ocasião, ele e Camila Pitanga estavam na companhia de Gabriel Leone, e decidiram se banhar pelo leito das águas do Velho Chico.

Em dado momento, Camila Pitanga revela que notou a presença de algumas pedras, o que imediatamente despertou um sentimento de alerta. Na mesma hora ela recomendou para os dois companheiros que retornassem juntos para a margem do rio.

Porém, uma marola começou a se formar onde eles estavam, fazendo com que todo o esforço físico para nadar fosse em vão, pois não tinham forças para enfrentar a força das águas. Neste momento, Domingos Montagner teria submergido pela primeira vez na água.

Com muito esforço, ele teria conseguido retornar para a superfície, já com aspecto de desfalência, como se soubesse que não iria conseguir escapar daquela situação. Eis que Domingos Montagner submergiu pela segunda vez, sendo este, o momento fatal, conforme relatado em ricos detalhes por Camila Pitanga na entrevista concedida.

