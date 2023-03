Águia de Marabá x Tapajós: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paraense, PARAZÃO 2023, HOJE (06/03), PALPITES – BOLA ROLANDO

O jogo entre Águia de Marabá x Tapajós acontece HOJE (06/03) às 20 hs. O mandante da partida é o Águia que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Paraense de 2023, o Parazão!

20:00 Águia de Marabá x Tapajós Rodada 5 com imagens aqui

Os jogos do Parazão serão transmitidos pela TV Meio Norte em seu canal. Pelo segundo ano consecutivo, a parceria entre o Grupo Meio Norte de Comunicação, a Cultura Rede de Comunicação e a Fundação Paraense de Radiodifusão deverá proporcionar aos telespectadores a programação esportiva do Campeonato Paraense.

A Globo perdeu, há alguns anos, os direitos de transmissão do Campeonato Paraense e, neste ano, algo tradicional voltará a acontecer. O Paraense será transmitido pela TV Cultura (PA). A Globo também poderá transmitir o jogo das 16 horas de domingo.

Desta forma, haverá a transmissão de jogos dos principais clubes do estado pela TV Aberta, em específico, a TV Cultura , assim como aconteceu em 2019. A Globo também poderá transmitir o jogo das 16 horas de domingo.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES E ESCALAÇÕES PARAZÃO DE 2023

Onde assistir Águia de Marabá x Tapajós pelo Campeonato Paraense 2023

Todos os jogos dos grandes do PB serão transmitidos pela EBC (TV Cultura). Entretanto, apenas alguns dos grandes serão beneficiados com a transmissão ao vivo. Claro, a Globo também transmite a partida de domingo, às 16 horas.

Momentos antes do jogo, você pode assistir a partida aqui no MRNews.

Lançamento do Parazão 2022

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

O Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense é a principal competição de futebol disputada no Estado do Pará, norte do Brasil. É dominado pela dupla Paysandu e Remo, a dupla RE-PA, que está entre os cinco maiores campeões estaduais de futebol do Brasil. O maior campeão do Pará é o Paysandu com 47 títulos, mas o Remo segue na briga e está muito próximo de igualar o números de títulos do rival. O clube possui 46 títulos e pode, nesta temporada, colocar a disputa de igual para igual.

Lista de campeões

Parazão 2023

A Federação Paraense de Futebol (FPF) ATRASOU O INÍCIO DO Campeonato Paranaense de 2023, pode decisão judicial, O PARAZÃO 2023 sofre com o imbróglio envolvendo o Bragantino/PA. O torneio contará com a disputa de 12 times, que serão divididas em três grupos compostos por quatro integrantes.

A primeira fase do troneio será composta por oito rodadas e os times do mesmo grupo não se enfrentam. Apenas oito clubes avançarão para a segunda fase, que são: líder e vice-líder de cada grupo e também os dois melhores terceiros colocados.

A grande expectativa do campeonato é sempre a disputa entre os maiores times. O clássico entre Remo e Paysandu acontecerá na 7ª rodada, mas ainda não tem data definida. Porém, já se sabe que o jogo será realizado no estádio Banpará Curuzu, pois o mando do jogo é do time bicolor.

Campeonato Paraense 2023: onde assistir aos jogos ao vivo?

GRUPOS DO BANPARÁ 2023

GRUPO A

Bragantino-PA Caeté Itupiranga Remo

GRUPO B

Cametá Paysandu São Francisco-PA Águia de Marabá

GRUPO C

Castanhal Independente-PA Tapajós Tuna Luso

