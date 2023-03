Grêmio x Internacional: ONDE ASSISTIR AO VIVO GRENAL Gauchão de 2023, HOJE (05/03), PALPITES PRÉ-JOGO COM IMAGENS

Futebol na TV ao vivo: a partida Grêmio x Internacional acontece HOJE (05/03) às 20 hs. O mandante da partida é o GRÊMIO que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2023. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

20:00 Grêmio x Internacional Rodada 10 – GRE-NAL 438

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos ao vivo, e os jogos de amanhã na TV.

ASSIM SENDO, As partidas do Campeonato Gaúcho serão transmitidas pelo Grupo Globo em quatro plataformas distintas: RBS TV, SporTV, Premiere e site do portal ‘ge’.

PRÓXIMOS JOGOS DO GAÚCHÃO, TIMES E CLASSIFICAÇÃO? CLIQUE AQUI E CONFIRA

PALPITES ESCALAÇÕES DO GAUCHÃO 2023

16:00 Aimoré 2 x 1 Novo Hamburgo Rodada 10 20:00 Grêmio 1 x 0 Internacional Rodada 10

Provável GRÊMIO: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina (Ferreira); Suárez.

Provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique

Onde assistir Grêmio x Internacional é pelo Campeonato Gaúcho

Todos os jogos dos grandes do estado serão transmitidos pelo Pay Per View do Premiere. Este é serviço de assinatura da Globo.

O Campeonato Gaúcho será transmitido pelo Premiere. Aliás, este ano a Globo deve ainda reduzir a quantidade de jogos transmitidos na TV aberta para alavancar a venda do PPV.

Jogo

Grêmio x Internacional

CanalTransmite?PREMIERESIMSPORTVnãoGLOBONÃOOutrosNÃOGE.comSIM

Campeonato Gaúcho de 2023

A tabela do Campeonato Gaúcho 2023 já foi definida pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O Congresso Técnico foi realizado na sede da entidade e contou com representantes dos 12 clubes no fim de novembro. A primeira rodada está marcada para o dia 22 de janeiro.

Nessa fase, o Grêmio, atual campeão, estreia ABRINDO a rodada. O Inter ENCERRA A RODADA.

É importante lembrar que tanto as semi quanto a final serão compostas por jogos de ida e volta e sem o critério de gol qualificado. Talvez aqui esteja a oportunidade do primeiro GRENAL do ano.

As semifinais do Campeonato Gaúcho 2023 ocorrerão dia 30 de março e 3 de abril. A FGF pretende fazer uso do VAR a partir das semifinais.

Uma coisa interessante é que, dessa vez, haverá apenas uma lista de inscritos para a competição com no máximo 45 atletas, mas com chance de oito trocas até a penúltima rodada.

Gaúcho 2023 – Primeira Fase – Veja todos os jogos:

A rodada do Gaúcho 2023 tem programada as seguintes partidas:

21/01:

Caxias x Grêmio (16h, no estádio Centenário de Caxias)

x (16h, no estádio Centenário de Caxias) São Luiz x Ypiranga (19h, no estádio 19 de Outubro)

x (19h, no estádio 19 de Outubro) Internacional x Juventude (19h, no estádio Beira-Rio)

22/01:

Novo Hamburgo x Avenida (16h, no estádio Estádio do Vale)

x (16h, no estádio Estádio do Vale) Brasil de Pelotas x Aimoré (16h, no estádio Bento Freitas)

x (16h, no estádio Bento Freitas) Esportivo x São José-RS (19h, no estádio Montanha dos Vinhedos)

A história do Gauchão

O atual campeão do Campeonato Gaúcho é o Grêmio, que ganhou em 2020. Mas, na história, o Internacional, o grande rival do Grêmio no clássico GRENAL, tem mais títulos. Todavia, o Internacional tem 45 títulos, contra 39 do arqui-rival Grêmio. Neste ano de 2020, 12 equipes disputam o título.

