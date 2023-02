Carnaval 2023

Dragões da Real exalta cultura e belezas naturais de João Pessoa no desfile das Escolas de Samba de São Paulo

19/02/2023 | 08:00 | 303

Com o tema ‘Paraíso Paraibano – João Pessoa, A Porta do Sol das Américas’, a Escola de Samba Dragões da Real homenageou a Capital da Paraíba, no começo da manhã deste domingo (19), encerrando o Desfile no Sambódromo de São Paulo. O samba-enredo ‘Voar, voar, voar’ exaltou, durante 61 minutos, a cultura e as belezas naturais da cidade onde o sol nasce primeiro, passando força e muita energia ao público presente no Anhembi.

A escola iniciou o desfile às 5h50 e nem a chuva que caía em São Paulo atrapalhou a entrada da Dragões da Real, que incendiou o sambódromo com o calor de João Pessoa. As cores da agremiação (vermelho, branco e preto), as mesmas da bandeira de João Pessoa, embelezaram os quatro carros alegóricos, 22 alas e as fantasias de seus 2.300 componentes.

O prefeito Cícero Lucena esteve presente para assistir ao desfile em São Paulo e destacou a importância da homenagem no cenário nacional. “Fico muito feliz porque mostra a cidade que amamos e que irá despertar em muitos o desejo de conhecê-la, ajudando ao nosso desenvolvimento turístico e a geração de emprego e renda. Estou muito emocionado e confiante de uma boa classificação ao final desse desfile tão empolgante, com a vibração de cada componente da escola na avenida”, disse o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama, Lauremília Lucena.

Abrindo a passagem da escola, a Comissão de Frente apresentou ao público o tema ‘Rumo ao Paraíso Paraibano’, seguida do carro Abre Alas – A Porta do Sol das Américas. Ao longo do desfile, a escola destacou a diversidade cultural e a história da cidade através das alas, a exemplo da ala Folia de Rua, que homenageou o Carnaval de João Pessoa, com destaque para as Ala Ursas, a Quarta-Feira de Fogo e o bloco Muriçocas do Miramar, presentes nas fantasias dos integrantes da Bateria e do Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

As festas juninas, as quadrilhas, o xaxado e o forró, assim como as referências a São João, Santo Antônio e São Pedro também foram destaque no desfile, que levou para a avenida o carro Força, Fé e Tradição, com 90 pessoas. A escola de samba ainda destacou outros pontos como as matas, através da ala Verde é a Esperança; o nascer do Sol, com a ala Astro-Rei; a agricultura com a Ala Sabores; e finalizando o desfile com a ala Gente Arretada e Feliz, ressaltando uma das características mais marcante do povo de João Pessoa.

Além do prefeito Cícero Lucena, também estavam presentes no Anhembi, o vice-prefeito Leo Bezerra, o secretário municipal de Turismo, Daniel Rodrigues; e o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves. “Junto com a Dragões da Real, conseguimos fazer um desfile extremamente feliz e com todas as chances de ser campeã. Mas, independente disso, o fruto que deixa pra cidade de João Pessoa é imenso pela valorização da nossa identidade cultural e a repercussão que estamos ganhando na mídia nacional”, concluiu Marcos Alves.

Tema do enredo:

‘Paraíso paraibano – João Pessoa, a porta do sol das Américas’

Voar, voar, voar

E ver o sol nascer primeiro

No infinito mar encontrar

O paraíso verdadeiro

Négo viver outros amores

Na bandeira nossas cores

E sonhos de Carnaval

Nesse zum zum zum maneiro

De janeiro a janeiro

Alegria é geral!

Hoje tem arrasta pé, quadrilha de cariri

Isso aqui é João Pessoa, a poeira vai subir (ohhh)

Se avexe não, minha flor…

Eu esqueci de dizer

Que o sanfoneiro vai até o amanhecer

Oh, mãe

Senhora da fé paraibana

A mulher tem sua luz

Emana uma força soberana

Mãos talentosas moldando

Um tantinho de algodão

Transformam em lindas lembranças

Riqueza e tradição

Dá gosto ver de novo

O orgulho brotar da raiz

Dessa terra arretada

Lugar de gente feliz

Isso aqui tá bom demais, incendeia

O seu nome eu escrevi na areia

Dragões: seu grito ecoa

Arreia o canto pra João Pessoa.

Compositores: Thiago SP, Renne Campos, Léo do Cavaco, Marcelo Adnet, Darlan Alves, Rodrigo Atração, Jairo Cruz, André Carvalho, Paulo Senna e Tigrão