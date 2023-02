Dragões da Real encerra desfiles do carnaval de São Paulo com homenagens a João Pessoa – Jornal da Paraíba

Compartilhe















A escola de samba Dragões da Real levou a capital paraibana João Pessoa ao Anhembi em seu enredo que encerrou os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, na manhã deste domingo (19). A escola foi a sétima e última do segundo dia de apresentações.

A Dragões da Real surgiu a partir da torcida do São Paulo Futebol Clube e tenta conquistar seu primeiro título no grupo especial. O enredo escolhido pela agremiação foi “Paraíso Paraibano: João Pessoa, a Porta do Sol das Américas”.

Pelo menos 2,3 mil integrantes desfilaram junto à escola, divididos em 22 alas e quatro alegorias. Durante o desfile as chuvas voltaram a cair no Anhembi, o que não prejudicou o desempenho da escola no sambódromo.

Foto: Divulgação/Prefeitura de João PessoaVeja também Os itens mais esquecidos no Carnaval em viagens por aplicativo

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assistiu ao desfile em São Paulo e destacou a importância da apresentação, em um dos maiores palcos da cultura nacional, para a capital paraibana.

Fico muito feliz porque mostra a cidade que amamos e que irá despertar em muitos o desejo de conhecê-la, ajudando ao nosso desenvolvimento turístico e a geração de emprego e renda”, disse o gestor.

Detalhes do desfile

O carro abre-alas da escola, coberto de dragões, representava a viagem do símbolo da agremiação até João Pessoa, local onde o sol nasce primeiro nas Américas.

A Dragões homenageou as manifestações culturais da capital paraibana, como o carnaval e seus blocos e a festa de São João. A fé da população também foi representada, e o último carro reproduziu a conservação ambiental da cidade.

carnaval

destaques

Dragões da Real

joao pessoa

sao paulo

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Cultura

Ala Ursa: Tradição de João Pessoa é feita, principalmente, na periferia

Carnaval Tradição é tema do Paraíba Comunidade que vai ao ar neste domingo (19) nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Cultura

Documentário sobre erosão na falésia do Cabo Branco estreia no Canal Futura

Curta paraibano estreia nesta sexta-feira (17) e vai ser exibido no Canal Futura.

Cultura

Juliette vai cantar no Galo da Madrugada e no Carnaval de Salvador

Juliette inaugura agenda de carnaval com quatro shows. A paraibana deve se apresentar em Recife, Salvador e São Paulo.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter