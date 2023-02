Tranquilidade e natureza

João Pessoa está em segundo no Top 10 dos destinos com praias preferidas do Brasil para curtir Lua de mel

18/02/2023 | 17:00 | 48

As praias de João Pessoa estão em segundo lugar na preferência dos casais que pretendem passar a Lua de mel em cidades que oferecem um combo de tranquilidade, natureza e muito verde. A informação é do Casar.com, empresa referência no mercado de casamentos no Brasil, que apontou algumas dicas e uma lista com os principais destinos de praias no litoral brasileiro. O primeiro lugar no ranking é a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.

Conforme Camila Piccini, sócia do Casar.com, se a preferência do casal é pelas cidades de praia, com centro pequeno, feirinhas de artesanato, lugares com gastronomia marcante, com certeza não faltam opções pelo Brasil, e a capital paraibana tem todas essas características. “O nosso país é riquíssimo e não é difícil encontrar destinos incríveis e completos para qualquer tipo de viagem, recheado de praias lindíssimas para todos os gostos e bolsos”, afirmou Camila.

A especialista disse ainda que o primeiro passo do casal é definir o investimento que será feito na viagem, pois existem algumas cidades no Brasil que são mais caras do que alguns destinos do exterior. “Por isso, o ideal é começar definindo o valor da viagem. O segundo passo é escolher o tipo de experiência que querem ter: um hotel 5 estrelas com aquele café da manhã de filme ou uma pousada com mais clima de praia?”, orientou.

“Na hora de viajar e descansar, cada casal tem sua preferência de destino. Até mesmo entre o casal é possível que haja diferença de gosto, portanto, para fazer essa viagem especial é preciso muita conversa para chegar a um consenso e alinhamento de expectativas”, recomenda Camila.

Top 10 dos destinos de praia preferidos dos casais para uma Lua de Mel no Brasil:

01 – Pipa – Rio Grande do Norte

02 – João Pessoa – Paraíba

03 – Fortaleza – Ceará

04 – Porto de Galinhas – Pernambuco

05 – Maceió – Alagoas

06 – Natal – Rio Grande do Norte

07 – Jericoacoara – Ceará

08 – Fernando de Noronha – Pernambuco

09 -Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

10 -Búzios – Rio de Janeiro