Prefeitura promove Feirão da Empregabilidade Inclusivo e lança edital do ‘Eu Posso’ para pessoas com deficiência



06/10/2025 |

14:30 |

24

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), irá promover, nesta terça-feira (7), das 9h às 14h, o Feirão da Empregabilidade Inclusivo. Na ocasião, a gestão municipal também irá lançar o edital do microcrédito social ‘Eu Posso’ exclusivo para pessoas com deficiência. O evento, que também vai comemorar os 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), acontece no Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 281, no Centro da Capital.

O Feirão da Empregabilidade Inclusivo vai contar com um espaço acessível com intérprete de Libras e suporte especializado para pessoas com outras deficiências. Além da intermediação de mão de obra e entrevistas, serão oferecidas orientações sobre direitos e qualificação profissional.

Além do Feirão da Empregabilidade Inclusivo, a Sedest fará o lançamento oficial do edital do microcrédito social ‘Eu Posso’ exclusivo para pessoas com deficiência. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Bruno Farias, essa ação vai fortalecer o empreendedorismo, gerar autonomia e promover mais cidadania.

“Esse é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: criar condições para que todos possam prosperar. Com o lançamento do ‘Eu Posso’ para pessoas com deficiência, reafirmamos que o futuro da nossa cidade só será justo e desenvolvido se for também inclusivo”, destacou o secretário.

Serviço:

Assunto: Feirão da Empregabilidade Inclusivo e lançamento do edital do microcrédito social ‘Eu Posso’ exclusivo para pessoas com deficiência

Data: Terça-feira (7)

Horário: 9h às 14h

Local: Sesc, na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro