Botafogo-PB bate o CSP, ultrapassa o Campinense e entra no G-4 do Paraibano

Compartilhe















CSP e Botafogo-PB ficaram frente a frente na noite desta segunda-feira, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pelo mesmo objetivo: os três pontos. Apesar da redundância, a vitória era, de fato, imprescindível para Tigre e Belo, uma vez que, para o Alviceleste, bastava para colocar o time de Josivaldo Alves na luta pelo G-4 e, para a equipe de Francisco Diá, era o bastante para fazer o Alvinegro ultrapassar o Campinense na tabela de classificação e voltar à zona de classificação. Ao fim do jogo, melhor para o time da Maravilha do Contorno, que não foi brilhante, mas foi eficiente ao fazer o necessário para bater o adversário por 1 a 0 e, com isso, entrar na zona de classificação às semifinais a duas rodadas do fim da fase classificatória do Paraibano.

PRIMEIRO TEMPO

Foi um primeiro tempo bastante movimentado entre CSP e Botafogo-PB, inclusive, com boas chances de gol e alternância de domínio para ambos os lados. É bem verdade que o Tigre começou melhor, triangulando jogadas e com a posse de bola nos pés. Mas, no decorrer dos 45 minutos, o Belo equilibrou as ações, colocou o seu bloco na rua e conseguiu ameaçar por consecutivas vezes a meta do goleiro Careca. Destaque para o estreante Mateus Anderson, que por três oportunidades (uma delas na trave), teve a chance de estufar as redes do CSP. O placar foi inaugurado de fato aos 33 minutos, quando Marco Antônio recebeu uma bola primorosa de Mateus Anderson e guardou o seu primeiro gol com a camisa botafoguense logo em sua estreia.

Jogadores do Botafogo-PB comemoraram a vitória contra o CSP (Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB)Veja também Sousa vence o Treze por 1 a 0 e assume a liderança isolada do Paraibano

SEGUNDO TEMPO

Se a primeira etapa foi intensa, a segunda teve uma queda drástica de ritmo. Prova disso é que foram apenas dois lances claros de gol, um para o Botafogo-PB, com Thiago Reis, aos nove minutos da etapa complementar, e um CSP, com Natalício, aos 38 minutos. No mais, apenas um show de passes errados, muitas faltas e o Belo buscando segurar o resultado que o deixou no G-4 do Campeonato Paraibano.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O CSP volta a campo pelo Campeonato Paraibano Betino 2023 já na próxima quinta-feira, quando no Estádio Amigão, em Campina Grande, vai encarar a Queimadense em partida válida pela rodada #3 da competição. Já o Botafogo-PB volta a jogar pelo estadual apenas no sábado da próxima semana, dia 25, quando, também no Almeidão, vai encarar o São Paulo Crystal.

AS EQUIPES

CSP

1- Careca 🖐🏼 🟨

2- Cezar Soares

3- Emersonn Bastos

4- Wesley

6- Tenório (16 – Fábio)

5- Emanuel Guarabira (14- Antoniel)

7- Beckham (17- Tiago)

10- Natalício

8- Alex Oliveira

9- GD 🟨 (18 – Ewerton Perna)

11- Betinho

Técnico: Josivaldo Alves

BOTAFOGO-PB

1- Elias 🖐🏼 🟨

22- Erick

3- Lucas Barboza 🟨

15- Ramon Baiano

6- Léo Campos

5- Evandro (25 – Du Fernandes)

19- Marco Antônio (26 – Leilson)

8- Wesley

10- Renatinho 🟨 (23 – Lucas Reis)

7- Mateus Anderson (17 – Davi)

9- Tiago Reis (14 – Willian Kaefer)

Técnico: Francisco Diá

botafogo-pb

Campeonato paraibano

CSP

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

CSP x Botafogo-PB: assista à partida, ao vivo, pelo Jornal da Paraíba

Tigre e Belo se enfrentam logo mais às 20h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, em partida válida pela rodada #7 do Campeonato Paraibano.

Esportes

Em jogo movimentado, Serra Branca e Nacional de Patos empatam pelo Paraibano

Rogério Sena abriu o placar para o Carcará da Serra no primeiro tempo, mas Esquerdinha, ainda na primeira etapa, tratou de empatar para o Naça.

Esportes

Serra Branca 1 x 1 Nacional de Patos: assista aos melhores momentos do jogo

Reveja os golaços de Rogério Sena, para o Carcará do Cariri, e Esquerdinha, para o Nacional de Patos, em partida válida pela rodada #7 do Campeonato Paraibano.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter