'Mar do Sertão': quatro vezes em que a Paraíba foi citada na novela

A novela das 18h da Globo, ‘Mar do Sertão‘, já é um marco para a cena cultural paraibana. Com um grupo de atores naturais do estado, entre eles a protagonista da trama, a novela também tem apresentado ao Brasil artistas, lugares e até time de futebol paraibano.

O Jornal da Paraíba listou as vezes em que ‘Mar do Sertão’ mencionou a Paraíba.

Pontos turísticos paraibanos

Os personagens Totonho e Palmito, interpretados pelos paraibanos Lukete e e Juzeh, deram opções de lugares na Paraíba para os protagonistas da novela conhecerem, numa cena exibida em outubro de 2022.

Ao fim de cada episódio, a dupla faz o resumo do que vem pela frente, em forma de repente. Eles falaram sobre os planos para viagem de Candoca e José Mendes, protagonistas da trama, e deram opções de lugares na Paraíba para o casal passar a lua de mel (abaixo, o diálogo).

Se eu fosse os dois eu ia pra Areia Vermelha, em Cabedelo, Paraíba” – sugeriu Totonho.

Oxe, eu ia pra Pedra do Tendó, lá em Teixeira”, disse Palmito.

Ou então, pra Chapada Diamantina, na Bahia”, respondeu Totonho.

Eu ia pra Pedra da Boca, em Araruna”, disse Palmito.

Sanfoneiro Chico Amaro

O sanfoneiro Chico Amaro, conhecido na região do Sertão da Paraíba, também foi apresentado ao Brasil pela novela Mar do Sertão. A cena foi ao ar no último sábado, 14 de janeiro.

O agiota Vespertino, interpretado pelo cajazeirense Thardelly Lima, sugeriu o nome de Chico Amaro para ser uma das atrações do evento de posse do novo prefeito da cidade fictícia de Canta Pedra.

Thardelly compartilhou nas redes sociais a cena.

Quem for de Cajazeiras, manda isso pra Chico Amaro! ❤️‍🔥😂🎉🫶🏼🪗 #mardosertão pic.twitter.com/ZVxhuAVXSC

— thardellylima 🎥🎭 (@thardellylima) January 14, 2023

Times de futebol

Os times Atlético-PB e Sousa também foram mencionados em uma cena da novela. O ator cajazeirense Nanego Lira, que interpreta o Padre Zezo, falou sobre a rivalidade dos dois times do Sertão da Paraíba durante uma partida de futebol.

Segundo Nanego, a ideia foi do autor da novela, Mário Teixeira.

Ele é um cara muito sensível, atento, evidentemente ele sabe da minha relação com Cajazeiras. Acho que ele quis fazer uma homenagem a mim, viu através do futebol uma oportunidade de chegar ao povo, e conseguiu”, disse Nanego.

A cena foi ao ar no dia 17 de janeiro e logo depois os internautas repercutiram nas redes sociais. Nanego Lira passou a responder aos comentários e disse ter ficado feliz com a repercussão. Ele torce para o Atlético.

O colega de elenco e conterrâneo de Nanego, Thardelly Lima, também compartilhou nas redes.

Atlético (trovão azul do sertão) e Sousa esporte clube! #MarDoSertão Cajazeiras e Sousa! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/cXa7ZiBUeM

— thardellylima 🎥🎭 (@thardellylima) January 17, 2023

Carne de Sol de Picuí

A famosa Carne de Sol de Picuí, Curimataú da Paraíba, foi mencionada em Mar do Sertão. Numa cena que foi ao ar no início de fevereiro de 2023, Vespertino (Thardelly Lima) oferece a “carne de soleil” a Deodora (Debora Bloch). O momento também foi repercutido por Thardelly nas redes sociais.

Quem aí já comeu “carne de soleil” diretamente de Picuí – PB #MarDoSertão pic.twitter.com/ZMZRTMFhEo

— thardellylima 🎥🎭 (@thardellylima) February 4, 2023

destaques

Mar do Sertão

nanego lira

novela

paraíba

Thardelly Lima

Bruna Couto

Campinense, jornalista pela UEPB e repórter no Jornal da Paraíba e g1 Paraíba. Apaixonada pelo Nordeste e sempre em busca de histórias que nos fazem sonhar.

