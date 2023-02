Processo interno

Sedec divulga pré-relação dos aptos à prova objetiva da seleção para Escolas Municipais Ativas Integrais

08/02/2023

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, nesta quarta-feira (08), a pré-relação dos candidatos aptos à etapa da prova objetiva no Processo Seletivo Simplificado Interno para Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), participam da seleção profissionais em pleno exercício na Rede Municipal de Ensino da Capital. Para conferir a relação dos candidatos pré-classificados, basta clicar no link.

O candidato que se sentir prejudicado, poderá, nesta quinta-feira (09), interpor recurso por meio do formulário constante no Anexo VI do edital. O pedido deve ser enviado para o seguinte e-mail: educacaointegralemai@educa.joaopessoa.pb.gov.br. A relação final dos candidatos classificados para a prova objetiva será divulgada na próxima sexta-feira (10).

Vagas – Estão sendo ofertadas vagas para professor de Educação Básica I e II; diretor escolar; coordenador pedagógico; coordenador administrativo-financeiro; articulador de aprendizagem; professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE); pedagogo escolar (supervisor ou orientador); psicólogo escolar; assistente social; secretário escolar e demais servidores que compõem a secretaria escolar.

Prova objetiva – A primeira fase do processo seletivo será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório, com 20 questões de múltipla escolha sobre a concepção do modelo pedagógico. Para que o candidato seja aprovado, terá que acertar no mínimo 50% da prova, sendo que cada questão valerá cinco pontos, resultando no máximo em 100 e no mínimo em 50 pontos para fins de classificação.

Por se tratar de prova objetiva de conteúdo específico, a bibliografia para estudo encontra-se disponível no site https://sedec.joaopessoa.pb.gov.br/selecao-emai. Já o edital, poderá ser acessado pelo link.