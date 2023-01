Serra Branca anuncia Sérgio China, ex-Campinense, como novo treinador

Compartilhe















O Serra Branca anunciou na tarde desta quinta-feira o nome do seu novo técnico para a continuidade do Campeonato Paraibano Betino de 2023. Trata-se de Sérgio China, velho conhecido do futebol nordestino e que já comandou o Campinense.

Sérgio Ricardo Carvalho Figueiredo, mais conhecido como Sérgio China, tem 56 anos, e tem na bagagem uma larga experiência no futebol, especialmente como jogador. Entre os anos 1986 e 2002, o novo comandante do Carcará da Serra atuou em clubes como ABC, Bahia, Confianã e Sergipe, além de passagem pelo futebol português.

Veja também Treze se impõe no Amigão, derrota o Serra Branca e assume a liderança do Paraibano

Já como treinador de futebol, Sérgio comandou clubes importantes como América-RN, Campinense, Guarany de Sobral, Náutico, Salgueiro e, por último, o Vitória-PE.

Sérgio China terá ao seu lado o auxiliar técnico, Luciano Veloso, juntamente com Glaydson Cássio, que será o preparador físico. O grupo, inclusive, já comandou o treino desta tarde de quinta-feira. O treinador chega para a posição de Marcelinho Paraíba, que foi demitido pela parte da manhã.

Campeonato paraibano

marcelinho paraiba

sérgio china

serra branca

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Márcio e Jó Boy são dispensados pelo Nacional de Patos

Zagueiro e atacante chegaram ao Canário do Sertão para a disputa da temporada 2023, mas pouco contribuíram dentro de campo e deixaram a equipe sertaneja.

Esportes

Jogador do João Pessoa Espectros é acusado de violência contra a mulher

Vítima, que teria se relacionado por cerca de dois anos com o atleta, solicitou medida protetiva e passou por exame de corpo de delito. Americano negou as acusações em suas redes sociais.

Esportes

A pedido do Botafogo-PB, FPF-PB adia Botauto em um dia, pelo Paraibano

Clássico da capital paraibana aconteceria neste domingo, às 16h. Agora, com a mudança, o embate entre Belo e Macaco Autino ficou para a segunda-feira, às 19h, no Almeidão.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter