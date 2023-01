Imunização

João Pessoa divulga programação dos serviços que ofertam a vacina que previne contra Covid-19

22/01/2023 | 17:00 | 114

Nesta segunda-feira (23), diversos serviços da Rede Municipal de Saúde seguem ofertando os imunizantes que previnem contra Covid-19. Exceto para crianças entre seis meses a dois anos de idade, que a Prefeitura de João Pessoa estará ofertado apenas a segunda dose para quem já iniciou o esquema vacinal com o imunizante ‘Pfizer-BioNTech baby’ há pelo menos quatro semanas (28 dias), que são os casos das crianças com comorbidades dessa faixa etária.

“No caso das crianças, que vão iniciar o esquema vacinal com a primeira dose da ‘Pfizer baby’, até dois anos de idade, estamos aguardando uma nova remessa do imunizante pelo Ministério da Saúde. Sobretudo, as crianças que já iniciaram o esquema vacinal e estão no prazo para tomar a segunda dose do imunizante, que são as crianças com comorbidades, podem entrar em contato pelo ‘Disque Vacina’ para completar o esquema e ampliar a proteção contra o vírus”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização do Município.

Para este último grupo, de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias), a Prefeitura iniciou a prevenção no dia 14 de novembro, apenas de crianças com comorbidades. A vacinação foi ampliada para crianças sem comorbidades no dia 1º de janeiro de 2023. “Os pais devem ficar atentos ao cartão de vacina das crianças, seja com as vacinas de rotina ou da Covid-19 e não deixar de vacinar suas crianças, para que iniciem o período letivo nas escolas bem protegidas”, alertou o coordenador de Imunização de João Pessoa.

Todos os serviços ofertam os imunizantes de campanha e de rotina, garantindo a assistência preventiva. O número ‘Disque Vacina’ funciona de segunda a sexta-feira, pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371 e continuará atendendo para realização de agendamentos apenas de crianças com comorbidades e acamadas, restritas aos leitos.

Documentação para crianças – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial ou certidão de nascimento da criança e cartão SUS.

Vacina segura – Em relação à vacinação de crianças no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou no dia 16 de setembro de 2022, a ampliação de uso da vacina Pfizer para imunização contra Covid-19 em crianças entre 6 meses e 2 anos de idade. Para esta avaliação, a Agência contou com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas, que teve acesso aos dados dos estudos e resultados apresentados pelo laboratório.

Para este novo grupo, o esquema primário é composto com três doses, em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (23):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos

Apenas para 2ª dose: Pfizer (28 dias) – crianças com comorbidades

– Agendamento pelo Disque Vacina: (83) 98600-4815 ou 3212-3371

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h e 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h e 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Mangabeira Shopping (Apenas pedestres) – 13h às 22h

Vacinação Domiciliar

– Exclusivamente para crianças com comorbidades e restritas ao leito – acamados

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.