Diretoria do Botafogo-PB fará reunião para decidir futuro de Moisés Egert no clube

Moisés Egert está com sua permanência no comando técnico do Botafogo-PB estremecida após cinco jogos sem conseguir uma vitória sequer na temporada 2023. Logo depois do empate em 0 a 0 com o Treze, pela rodada #4 do Campeonato Paraibano Betino 2023, a diretoria decidiu marcar uma reunião ainda para este domingo para definir se mantém o técnico ou se o demite.

Após o jogo, Egert desceu para o vestiário do Almeidão debaixo de muitas vaias e protestos por parte da torcida. O técnico também não quis dar entrevista após o terceiro empate seguido no Paraibano.

Botafogo-PB x Treze, Campeonato Paraibano | Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB

De acordo com informações de Fábio Hermano, repórter que cobre o dia a dia do Belo na Rádio CBN, logo mais às 21h a diretoria fará uma reunião para definir o destino do treinador, se deixa o clube ou se segue com o trabalho.

Até o momento Egert comandou o Belo em cinco partidas, foram 4 empates e uma derrota, com um aproveitamento de 26,6%. Pela pré-Copa do Nordeste teve um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, com classificação para a segunda fase nos pênaltis; e uma derrota por 2 a 1 para o Santa Cruz, que deixou a equipe fora da fase de grupos do Nordestão. Já pelo estadual foram três empates – 1 a 1 contra o Sousa, 2 a 2 contra o Campinense, e o 0 a 0 contra o Treze, neste domingo.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

