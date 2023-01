Neste sábado

Prefeitura promove Dia D para realização do exame citopatológico em mulheres dos 25 aos 64 anos

20/01/2023 | 07:00 | 40

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove, neste sábado (21), das 8h às 16h, o Dia D para realização do exame citopatológico, denominado de ‘Dia D’elas’. A ação, programada para acontecer nas unidades de saúde da família dos cinco Distritos Sanitários da Capital, é uma campanha de caráter preventivo para realização do exame de rastreamento do câncer do colo do útero destinado às mulheres entre 25 e 64 anos.

Neste Dia D, a SMS estará proporcionando ao público feminino os cuidados com a saúde e a possibilidade de realizar a prevenção, por meio do exame citopatológico, verificando como está a saúde ginecológica da mulher. Este exame específico é recomendado para ser feito a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos.

“Neste sábado, além dos exames citopatológicos, realizados nas unidades dos cinco Distritos Sanitários, as mulheres poderão contar também com palestras, esclarecimento de dúvidas, rodas de conversa e salas de espera, com temas de relevância relacionados à saúde feminina como um todo”, esclareceu Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Exame citopatológico – É o método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, indicado para a população feminina com idade entre 25 e 64 anos, a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos normais. Essas recomendações visam garantir o balanço favorável entre riscos e benefícios do rastreamento. Para que este rastreamento seja efetivo, é necessário que o exame seja realizado com qualidade.

Serviço: Dia D’elas – Dia D do exame citopatológico

Data: Sábado (21)

Horário: 8h às 16h

Locais:

Distrito Sanitário I – todas as unidades, exceto USFs Costa e Silva, Novais I, Novais VI, Alto do Mateus I e Indústrias Integrada

Distrito Sanitário II – todas as unidades, exceto USFs Geisel III, Saúde em Ação e Riacho Doce. As usuárias do Rangel VII devem ir para o Espaço Saúde

Distrito Sanitário III – todas as unidades, exceto USFs Rosa de Fátima, Valentina Integrada, Quatro Estações e Nova União

Distrito Sanitário IV – todas as unidades, com a USF Alto do Céu II funcionando na USF Alto do Céu I

Distrito Sanitário V – todas as unidades, exceto USFs Torre I, Água Fria e Eucalipto