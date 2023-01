Governadores do NE pedem avanços nas políticas públicas para os mais pobres e ações para geração de emprego

Compartilhe















Os governadores do Nordeste estão empolgados com a nova relação federativa. Esperam da União mais diálogo e sensibilidade com os problemas, gargalos e potencialidades da região.

Todos os nove gestores se reuniram na manhã desta sexta-feira (20), no Centro de Convenções de João Pessoa, pelo Consórcio Nordeste, e estão definindo as prioridades da região.

As demandas serão levadas ao presidente Lula, semana que vem, em um novo encontro em Brasília.

Nas entrevistas concedidas antes dos encontros, os gestores deram o tom dos pedidos: querem o fortalecimento de políticas públicas para os mais pobres e recursos e ações para geração de emprego.

Entre os temas comuns à maioria dos governadores, combate a fome, a miséria; recursos para obras de infraestrutura viária, uma forma de melhorar a logística; investimentos em obras hídricas; falaram ainda sobre melhorar legislação e ambiente para ampliação de investimentos em energias renováveis.

O governador João Azevêdo (PSB), anfitrião do encontro, destacou também que é preciso fazer um debate sobre a compensação das perdas provocadas pela redução das alíquotas do ICMS, ano passado. E, ainda, sobre o uso de recursos do Fundo Constitucional do NE, cerca de R$ 32 bilhões, para obras na região.

Fala dos governadores e especialista

A economista e socióloga Tânia Bacelar, especialista em desenvolvimento regional, destacou a importância de estudos estratégicos para o Nordeste, que farão parte do Projeto Nordeste 2023-2033, apresentado na reunião e que vem sendo desenvolvido desde o segundo semestre de 2022, patrocinado pelo Consórcio. Segundo ela, a ideia é que os estudos, que devem ser concluídos até o segundo semestre desse ano, sejam usados para elaboração do PPA federal e dos estados.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a importância da região Nordeste para o fortalecimento da economia do país. “Quando você une as forças do Nordeste, vemos que as pautas da área social, quando colocadas na pauta de reunião, fazem com que consigamos colocar a comida na mesa do povo, que tanto tem precisado”, afirmou.

Após permuta entre Unimed e Estado, pedra fundamental da nova Escola Raul Córdula será lançada

Já a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ressaltou a importância da união dos estados para que possa ser feita a articulação de programas e para que se possa garantir investimentos para a região. De acordo com o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano, esse é um momento de retomada do federalismo. “Queremos retomar parcerias e projetos, com os estados e os próprios municípios, levando as demandas da região para a reunião do próximo dia 27 com o próprio presidente Lula”, afirmou.

“É necessário sobretudo parabenizar os governadores que participaram da criação do Consórcio Nordeste, que se revelou uma grande iniciativa para compartilhar boas práticas de políticas públicas e defender os interesses do Nordeste dentro do cenário nacional e até mesmo internacional”, afirmou Rafael Fonteles, governador do Piauí.

“Nós temos um presidente que está aberto a discutir em conjunto com os governadores, e isso é muito importante para que possamos nos desenvolver”, pontuou o governador do Ceará, Elmano de Freitas. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou que o combate à fome tem sido o tema central do dia a dia não só dos estados do nordeste mas também de todo o Brasil. “Trata-se de uma pauta que demanda políticas estruturantes para que possamos enfrentar a fome de forma definitiva e sustentável”, afirmou, destacando a importância da geração de empregos.

Por sua vez, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, enfatizou a importância das energias renováveis no desenvolvimento da região. “Temos uma oportunidade histórica única, que é a transição energética, e com ela podemos avançar bastante em questões como emprego e renda”, disse. Também destacou a importância do consórcio a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. “Esse é um importante espaço de discussão política, para que possamos trocar experiências e tocar projetos em comum para o nosso desenvolvimento como um todo”, afirmou.

