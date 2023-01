Campinense e São Paulo Crystal duelam pela rodada #2 do Paraibano 2023

Compartilhe















Campinense e São Paulo Crystal entram em campo na noite desta quinta-feira, em partida válida pela rodada #2 do Campeonato Paraibano Betino 2023. O jogo acontece no Estádio Amigão, em Campina Grande, com bola rolando a partir das 20h30. O Campinense busca sua segunda vitória, enquanto o São paulo Crystal quer a reabilitação.

Campinense

O Campinense busca sua segunda vitória no Paraibano. Na rodada de abertura, no último sábado, o Rubro-Negro conquistou seus três primeiros pontos na competição, vencendo a Queimadense por 1 a 0. A Raposa é atualmente vice-líder do estadual.

Como a Raposa vai para o jogo?

O técnico Flávio Araújo não poderá contar com o meia Tarcísio, que sofreu uma lesão muscular na partida contra a Queimadense e deve ficar uma semana em recuperação. Quem também não joga é Daniel Passira, que sofreu fratura na costalea e deve ficar 30 dias afastado. Em contrapartida, está à disposição o meia Thalison, que foi regularizado.

Desfalques: Tarcísio e Passira, ambos no DM

Provável escalação do Campinense: Samuel, Railan, Wendel, Anderson Alagoano e Wesley; Rogério, Diego Viana e Dieguinho; Marcelinho, Filipe Araújo e Willian Anicete.

São Paulo Crystal

Já o São Paulo Crystal quer se recuperar da derrota na primeira rodada. O Carcará perdeu no último sábado, para o Treze, por 2 a 0, e busca seus primeiros três pontos diante da Raposa. A equipe de Cruz do Espírito Santo é atualmente lanterna do estadual.

Veja também João Pessoa recebe última etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia

Como o Carcará vai para o jogo?

O técnico Bruno Araújo não tem desfalques e vai com força total para o confronto contra o Campinense.

Provável escalação do São Paulo Crystal: João Manoel, Adryel, Ricardo, Daniel Índio e Danilo; Júnior Lira, Matheus Guará e Felipe Pires; André, Henrique e Almir.

Transmissão

ge: o Tempo Real da partida começa uma hora antes de a bola rolar no Marizão (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances).

o Tempo Real da partida começa uma hora antes de a bola rolar no Marizão (CLIQUE AQUI para acompanhar os lances). Jornal da Paraíba : na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Abnny Caetano, com comentários de Phillipy Costa e reportagens de Izabel Rodrigues (CLIQUE AQUI para assinar um dos pacotes de jogos).

na transmissão pelo pay-per-view, a narração será de Abnny Caetano, com comentários de Phillipy Costa e reportagens de Izabel Rodrigues (CLIQUE AQUI para assinar um dos pacotes de jogos). CBN: nas ondas do rádio, o narrador será Édson Maia, com Leonardo Alves como comentarista e Afonso Carlos como repórter de campo.

Arbitragem

Árbitro principal: Afro Rocha de Carvalho Árbitro assistente 1: Paulo Ricardo Alves Farias Árbitro assistente 2: Schumacher Marques Gomes Quarto árbitro: Gilberto Pereira de Sobral

Campeonato paraibano

campinense

Campinense x São Paulo Crystal

são paulo crystal

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

