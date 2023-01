Alta temporada

Operação Cartão Postal da Guarda Civil de João Pessoa reforça segurança nos pontos turísticos

11/01/2023 | 16:00 | 140

Visando oferecer apoio ao turista que visita a Capital paraibana e uma maior sensação de segurança ao pessoense, a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) realiza, neste mês de janeiro, a Operação Cartão Postal. A ação consiste no reforço do policiamento preventivo da Guarda Civil Metropolitana nos principais cartões postais da cidade, realizando rondas 24 horas nos pontos turísticos.

“As rondas de policiamento preventivo da Guarda já funcionam 24 horas em toda a cidade, mas agora, durante este mês de férias escolares e alta temporada para o turismo, nossa cidade vive um ritmo intenso de movimentação. Por isso, a operação realiza as rondas de forma mais recorrente nos nossos cartões postais”, reforçou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

Esse é o terceiro ano das ações da Operação Cartão Postal, que sempre é bem recebida pela população. Os principais pontos contemplados com as rondas são: Parque Solon de Lucena (Lagoa), Casa da Pólvora, Hotel Globo, Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), Busto de Tamandaré, Largo de Tambaú, Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, Farol do Cabo Branco e trechos da orla.

“Com nossa cidade sendo uma das principais Capitais a receber turistas no período do verão, a Semusb irá dispor de um cronograma de rondas focado em nossos cartões postais. Assim, a Guarda será não só a garantia da segurança, mas a proximidade da Prefeitura para instruir e ajudar nossos turistas”, disse Vitor Freire, comandante da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

Disque 153 – Qualquer pessoa pode acionar o serviço da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa através do Disque 153, realizar a denúncia ou solicitar o apoio de uma equipe.