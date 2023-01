Auxílio Brasil ou Bolsa Família? O que pode mudar em 2023

Compartilhe















A primeira mudança vem no nome. O programa Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família com o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao governo, em 2023. Além da alteração do nome do benefício, entenda o que pode mudar no auxílio este ano.

A transferência do benefício, cujo pagamento terá início em 18 de janeiro de 2023, manterá o valor de R$ 600 para os inscritos no programa. A manutenção do adicional de R$200 foi garantido pela Medida Provisória (MP) 1155/23, assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (2).

A MP também garante o pagamento bimestral do auxílio gás aos beneficiários do Auxílio Brasil. O valor corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 kg de gás, a ser definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o senador Marcelo Castro, relator-geral do Orçamento para 2023 durante a aprovação da PEC da Transição (PEC 32/2022) em dezembro de 2022, informou que R$ 70 bilhões serão destinados ao programa Bolsa Família. Além do valor do benefício, que continua em R$ 600, há possibilidade de uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos em todos os grupos familiares atendidos pelo programa. No entanto, o acréscimo ainda não foi confirmado.

Veja também Postos são autuados por aumento indevido nos preços dos combustíveis, em João Pessoa

Até o momento, as regras para receber o benefício do Auxílio Brasil permanecem as mesmas.

Veja também Calendário de pagamento do Auxílio Brasil em 2023 é divulgado

O calendário do benefício em 2023 permanecerá realizando os pagamentos mensais durante os dez dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O valor é depositado na conta poupança digital e as parcelas ficam disponíveis por 120 dias para saque após a data indicada no calendário.

O benefício também poderá exigir frequência escolar das crianças e adolescentes de famílias beneficiadas pelo programa e o acompanhamento da saúde familiar, como cartão de vacina atualizado e vacinação da Covid-19.

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, informou durante a cerimônia de posse de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, na segunda-feira (2), que será feita uma revisão do cadastro do Auxílio Brasil, chamado de Bolsa Família em 2023.

A revisão pretende acabar com as fraudes e zerar a fila do programa social. A suspeita é de que as fraudes envolvam divisões na mesma família para permitir que mais pessoas recebessem o benefício.

Atualmente, o Cadastro Único tem cerca de 90 milhões de pessoas inseridas nos diversos programas sociais do Governo Federal.

Auxílio Brasil

bolsa família

mudanças

programas sociais

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Economia

Calendário de pagamento do Auxílio Moradia para 2023 em João Pessoa é divulgado

Valor pago é de R$ 350, e os valores de janeiro serão pagos até dia 20, e a partir de fevereiro os pagamentos serão feitos prioritariamente no dia 10.

Economia

Idec pede a Governo Lula suspensão dos empréstimos consignados pelo Auxílio Brasil

Entidade diz que “medida eleitoreira” do Governo Bolsonaro tem potencial para endividar e vulnerabilizar ainda mais as famílias pobres do país.

Economia

Postos são autuados por aumento indevido nos preços dos combustíveis, em João Pessoa

Procon-JP constatou 13 postos com aumento nos preços do GNV e da gasolina.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter