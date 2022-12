FAMÍLIA DE PELÉ ESTÁ REUNIDA NESTE MOMENTO EM HOSPITAL APÓS NOTÍCIAS DOS MÉDICOS – BOLA ROLANDO

A família do ex-jogador Pelé está reunida em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, para ficar próximo dele na véspera de Natal. Os arredores da unidade hospitalar está silenciosa, bem diferente das movimentações e suposições sobre seu estado de saúde que são compartilhadas na internet.

De acordo com apurações do portal UOL, a equipe médica tomou uma decisão a respeito das atualizações de seu boletim médico. O quarto do Rei está recebendo um movimento intensificado, com a chegada de filhos, netos e outros familiares que vem para passar o feriado com ele.

Equipe médica de Pelé toma decisão O Hospital Albert Einstein não deve divulgar mais nenhum boletim médico, atualizando o estado de saúde de Pelé. Essas informações foram levantadas pelo referido portal de notícias e divulgada na tarde deste sábado (24).

Família de Pelé vai a hospital Dentre todos os familiares de Pelé que estão chegando no Hospital Albert Einstein, um dos mais esperados era de seu filho Edinho. Ele estava no Paraná, treinando o seu clube e chegou na unidade no início da tarde. Sua irmã, Kelly Nascimento, mostrou um clique ao lado dele.

Além do treinador, já estavam no hospital as outras filhas do eterno craque da Seleção Brasileira, Flávia e Kelly. No momento, o ídolo do esporte está anestesiado, sendo este um procedimento que faz parte do tratamento paliativo.

O último boletim médico divulgado pelo Albert Einstein informava que houve uma progressão da patologia oncológica, ou seja, um avanço do câncer que ele trata desde 2021. No comunicado, também consta que agora é dada atenção especial para o coração e rins.

Câncer de Pelé avança para coração e rins; filhas decidem cancelar festa de Natal para estarem ao lado do pai

O maior jogador de futebol de todos os tempos Édson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, está passando por um momento delicado com sua saúde. Pelé segue internado desde o mês de novembro, por conta de complicações nos pulmões. A equipe médica também começou a estudar os melhores tratamentos quimioterápicos para tratarem o câncer de cólon de Pelé.

Durante o evento da Copa do Mundo de 2022, o rei do futebol, Pelé recebeu muitas homenagens de grandes nomes ligados ao futebol. Em um dos jogos da seleção brasileira, os jogadores entraram com um cartaz desejando melhoras ao rei do futebol. Nesta quarta feira, uma notícia entristeceu a todos, pois a saúde do ex-jogador teria apresentado piora.

A equipe médica que acompanha o ex-jogador, emitiu um novo boletim médico, do hospital Albert Einstein, sobre a saúde de Pelé. As informações bem tristes são de que o câncer atingiu os rins e também coração do ex-jogador. Depois da atualização as filhas do rei do futebol se manifestaram.

“O nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo“, escreveram Kely e Flávia Nascimento, fazendo questão de agradecer aos médicos do Hospital Albert Einstein, além de também agradecer o carinho dos fãs de Pelé com o ex-jogador.

Boletim médico detalha piora

A pesar da notícia ruim no geral, foi informado pela equipe do hospital, que o rei do futebol segue em um quarto comum, e não foi transferido para UTI. Logo em seguida confirmando a progressão do câncer para os rins e coração, que agora requerem de cuidados especiais.

Pelé não responde mais a tratamento e está em cuidados paliativos, diz jornal

O eterno Rei do futebol foi internado na terça-feira (29/11) para passar por tratamento do tumor de cólon identificado em setembro do ano passado

O ex-jogador de futebol Pelé, 82 anos, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (29/11), não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando foi operado de um câncer de intestino. As informações são da Folha de S. Paulo.

O eterno Rei do futebol teve metástases no intestino, no pulmão e no fígado diagnosticadas no início do ano. Segundo a Folha, o ex-craque não responde mais ao tratamento quimioterápico e segue recebendo cuidados paliativos.

O site Terra procurou o hospital, que não confirmou as informações, apenas ressaltou o que já havia sido informado no último boletim médico, de sexta-feira, 2, comunicando que Pelé está sob uma “reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021”.

“A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento”, diz a nota.

Kely Nascimento, filha de Pelé, foi até as redes sociais tranquilizar os fãs do Rei do Futebol na última quinta-feira. “Não tem surpresa, nem emergência”, disse. Não houve publicações dela neste sábado, apenas a repostagens de homenagens a Pelé direto do Catar em seu Stories.

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/12/25/familia-de-pele-esta-reunida-neste-momento-em-hospital-apos-noticias-dos-medicos

CategoriaFUTEBOL AO VIVO