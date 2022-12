Atenção Básica

Prefeito inaugura reforma da Unidade de Saúde da Família Mangabeira

23/12/2022

Milhares de pessoas vão contar com mais conforto e dignidade em seu atendimento básico de saúde. Na manhã desta sexta-feira (23) o prefeito Cícero Lucena entregou a obra de reforma da Unidade de Saúde da Família Integrada Mangabeira, que conta com quatro equipes de Saúde da Família, sendo responsável pela cobertura de cinco mil usuários.

“Queremos melhorar a qualidade do serviço prestado na saúde em toda João Pessoa e em todos os itens de nossa responsabilidade. Estamos concluindo as reformas e devolvendo as unidades de saúde à população e em breve vamos construir 14 novas unidades com mais de 40 Equipes de Saúde da Família. Vamos acabar com as zonas descobertas na Atenção Básica”, afirmou o prefeito.

Entre as intervenções realizadas na unidade estão a recuperação da coberta (com troca de telhas e manutenção do madeiramento), revitalização da fachada, pintura, instalação de cerâmica, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo. No total foram investidos R$ 380 mil.

A secretária executiva da Saúde, Janine Lucena, destacou o trabalho árduo para garantir as obras. “Essa entrega é o resultado de muito compromisso da nossa equipe e da vontade de oferecer o melhor serviço à população e de garantir as melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde”, afirmou.

Dalviane Araújo, que é usuária da unidade, falou sobre como era o espaço antes. “Aqui tinha parede mofada, banheiro faltando portas, não tinha ar-condicionado. Agora está tudo bonito, organizado e pronto para nos receber bem”, afirmou. Claudiana Maria da Silva mora no bairro há três meses e ficou feliz de encontrar a unidade reaberta. “Eu sou hipertensa, preciso desse acompanhamento e é bom saber que teremos uma boa estrutura”, afirmou.

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves, a vereadora Helena Holanda, a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi; entre outros auxiliares da gestão municipal.