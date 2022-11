Jogo do Brasil

Vacinação contra Covid-19 em João Pessoa tem horário diferenciado nesta segunda-feira

27/11/2022 | 17:00 | 146

Os horários para vacinação contra a Covid-19 serão diferenciados em todos os serviços de saúde de João Pessoa, nesta segunda-feira (28), devido ao segundo jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo. A alteração no horário de funcionamento dos serviços consta na portaria da Secretaria de Administração (Sead), que define mudanças no expediente das repartições públicas em dias de jogos do Brasil.

Dentro dessa programação, a vacinação contra a Covid-19 acontece nas USFs no horário das 7h às 11h. Nas Policlínicas Municipais e no Centro Municipal de Imunização (CMI), a vacina será disponibilizada à população das 8h às 11h. Já no Mangabeira Shopping, o imunizante será ofertado no horário das 8h às 12h.

Para as crianças de seis meses até dois anos de idade, a vacinação é domiciliar, com a primeira dose da Pfizer, por meio de agendamento através dos números (83) 98600-4815 e 3212-3371. O horário de atendimento nesta segunda (28) será das 8h às 11h.

Já os públicos a partir dos três anos podem se vacinar nos postos de imunização sem a necessidade de agendamento. As crianças de três e quatro anos recebem a primeira e a segunda dose da Coronavac (28 dias após tomar a primeira dose). Já as pessoas de 5+ também podem tomar a primeira dose, além das segundas doses da Coronavac (28 dias), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen.

A terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose) e aos imunossuprimidos (28 dias). Já a quarta dose é voltada ao público 30+ que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias, imunossuprimidos (28 dias) e aos trabalhadores de saúde (120 dias).

Documentos necessários – Os responsáveis pelas crianças a partir de seis meses devem apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS e comprovante de residência em João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (28):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos com comorbidades

1ª dose: Pfizer

– Vacinação domiciliar – Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

Horário: 8h às 11h

Crianças de 3 a 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 11h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 11h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 8h às 12h

Crianças de 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 11h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 11h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 8h às 12h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h

– Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 8h às 12h

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.