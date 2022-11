Etapa estadual

Prefeitura de João Pessoa recebe Prêmio Band Cidades Excelentes pelas boas práticas na gestão pública

17/11/2022

Incentivar, reconhecer e valorizar as boas práticas da gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos brasileiros. Esse é o objetivo do Prêmio Band Cidades Excelentes, entregue à Prefeitura de João Pessoa nesta quinta-feira (17), durante cerimônia no Holanda’s Prime, em Tambaú. Este é o segundo ano que a gestão recebe esse prêmio na etapa estadual.

São avaliados critérios das áreas de educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e governança, eficiência fiscal e transparência. João Pessoa concorreu na categoria dos municípios acima de 100 mil habitantes. A divulgação dos vencedores da etapa nacional será no dia 30 de novembro.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, representou o prefeito Cícero Lucena na entrega do prêmio, que é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes com o instituto Aquila, direcionado a todos os municípios do Brasil. A avaliação dos municípios é feita com base no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila). Com cinco pilares principais e um pilar secundário, a ferramenta de inteligência artificial consolida 62 indicadores a partir de fontes públicas.

“Com relação aos aspectos de sustentabilidade, que têm relação com as questões ambientais, não temos dúvidas que o prêmio reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão do prefeito Cícero Lucena, com a gestão das áreas verdes, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a criação do Castramóvel, o Banco de Ração, a rede com os protetores independentes, bem como a recuperação das áreas de nascentes dos rios e diversas outras ações. Mas a premiação reconhece que essa é uma gestão que cuida – cuida das pessoas, do ambiente, dos animais, da educação, da saúde – com eficiência fiscal e transparência”, destacou.