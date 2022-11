CT Ivan Tomaz

Cruz das Armas e Grotão vencem na rodada de abertura da Copa João Pessoa de Futebol

16/11/2022 | 23:00 | 13

A cerimônia de início da Copa João Pessoa de Futebol, organizada pela Prefeitura da Capital, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), foi realizada nesta quarta-feira (16), no CT Ivan Tomaz, no bairro do Valentina Figueiredo. Com apresentação da banda marcial da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), o evento já teve bola rolando com as vitórias de Cruz das Armas (feminino) e do Grotão (masculino) na rodada de abertura.

Além do show da banda da Sedec, a abertura da competição teve o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional. O secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio, e o secretário executivo da pasta, Juliano Sucupira, foram os responsáveis por darem o pontapé inicial da competição. Neste ano, além dos 64 times no masculino, a novidade é a inclusão do feminino com 12 equipes na disputa.

“Um dia histórico para a Copa João Pessoa de Futebol com o feminino iniciando a competição. Primeira vez em todas as edições e já estamos iniciando com 12 times. Isso já demonstra que temos público para uma competição desse porte e tenho certeza que temos um bom potencial para fazer com que esse campeonato, principalmente o feminino, vire uma tendência muito boa na cidade. O masculino conta com 64 equipes e a cada ano fica mais forte. Próximo a uma Copa do Mundo, é interessante para promover o futebol”, comentou Kaio Márcio.

O primeiro jogo da principal competição de futebol amador da Capital teve Cruz das Armas e Jardim Veneza com as mulheres. A seleção de Cruz das Armas levou a melhor e goleou por 7 a 1.

“Foi uma vitória muito boa das meninas por não estarem jogando juntas. Foi uma vitória importante por ter conquistado os três pontos. A gente almeja hoje buscar a classificação e em seguida ir passo a passo buscando chegar na final, que é o nosso intuito”, disse o técnico de Cruz das Armas, Cristiano Recife.

Já no masculino, Mangabeira IV encarou o Grotão e os vencedores da edição de 2021 do torneio foram surpreendidos e acabaram eliminados da competição na primeira fase. Após o jogo terminar 0 a 0 no tempo normal, o Grotão venceu nos pênaltis por 5 a 4 e avançou na Copa João Pessoa de Futebol.

“O nosso bairro estava muito desacreditado por ter saído na primeira fase no ano passado. Montamos um time em cima da hora. A gente não estava treinando. Gostaria de agradecer a comissão técnica que confiou em mim. E em especial o meu pai, que é um dos líderes do bairro. O Grotão está bem representado. Está só começando e quero ver o Grotão lá em cima”, comemorou o goleiro Cinho, responsável por defender a cobrança de pênalti.

Etapas – No formato da competição, em 2022, cada jogo será eliminatório no masculino. Inicia com 64 equipes e vai se afunilando, passando para 32, 16, oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de 3º lugar e a grande decisão.

Já o feminino foi definido em fase de grupos, onde os dois primeiros avançam para as quartas de final e segue em eliminatória simples até a decisão. Na chave A: Cruz das Armas, Jardim Veneza e Timbó; B: Mangabeira IV e V, Bairro das Indústrias e Grotão; C: Cristo, Colinas do Sul e Paratibe; D: Bancários, Castelo Branco e Mangabeira IV e V.

Os jogos vão acontecer exclusivamente nos gramados da Prefeitura de João Pessoa: CT Ivan Tomaz, no Valentina; e Wilsão, em Mangabeira.

A premiação desta vez é maior em relação ao ano passado: R$ 7 mil para o campeão, R$ 4 mil para o vice e o terceiro colocado recebe R$ 2 mil. O valor vale para os dois naipes.