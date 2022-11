Novembro Azul

Emlur monitora saúde dos servidores e orienta sobre prevenção ao câncer de próstata

12/11/2022 | 08:00 | 53

Cuidar da saúde é a melhor forma de prevenir doenças. A realização de consultas permite o diagnóstico precoce e aumenta as chances de cura. É com esse objetivo que a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) disponibiliza aos servidores diversos serviços de saúde. No mês da campanha Novembro Azul, a Emlur incentiva o monitoramento da saúde dos homens que trabalham na Autarquia, sobretudo, os que estão na faixa de risco do câncer de próstata.

A Divisão de Medicina do Trabalho dispõe de consultas com médico clínico geral, atendimento em enfermagem, odontológico, nutricional e psicológico. Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, esta é uma forma de preservar a saúde dos colaboradores. “Os serviços de limpeza urbana são essenciais para nossa cidade, então, precisamos dar a devida atenção à saúde das pessoas que desempenham as ações”, enfatiza Ricardo Veloso.

O médico do trabalho Fernando Florêncio alerta os homens com idade a partir de 50 anos ou de 45 anos e com histórico de câncer na família, a fazer o exame PSA total e de toque retal. “Fazemos atendimentos e damos orientações de saúde durante todo o ano, mas reforçamos a importância do cuidado nesse mês de novembro, até porque a população masculina é um pouco resistente a procurar os serviços de saúde”, comenta.

Fernando Florêncio afirma que quando atende os pacientes com problemas de gripe, resfriado ou pressão alta, por exemplo, faz essa conscientização sobre o câncer de próstata e encaminha os servidores a realizarem os exames necessários na Rede Municipal de Saúde, como o Hospital Santa Isabel, que é referência nos serviços.

O servidor José Moreira Pereira, de 61 anos, fez uma consulta médica para receber o encaminhamento para fazer a cirurgia de catarata. Diabético e hipertenso, ele não descuida da saúde, inclusive da próstata. “Eu já fiz o exame de toque retal, neste ano, no Santa Isabel, e graças a Deus, nesse assunto, está tudo certo”, conta.

Ao final do mês, a Divisão de Medicina do Trabalho vai fazer uma grande ação de conscientização, na campanha do Novembro Azul. Conforme a coordenadora Marianna Miranda, assim como foi realizado no Outubro Rosa, serão disponibilizados diversos serviços de saúde e momentos de orientação.