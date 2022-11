Diretrizes

Sedest inicia planejamento estratégico de atividades para os próximos dois anos

07/11/2022 | 19:00 | 77

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) da Prefeitura de João Pessoa deu início, na tarde desta segunda-feira (07), à elaboração do planejamento estratégico da pasta para os próximos dois anos. A atividade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e reuniu todos os servidores da secretaria. As discussões contarão com mais dois encontros, ainda esta semana.

De acordo com Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o planejamento estratégico é uma ferramenta utilizada para facilitar a gestão e dar um norte para que sejam atingidos os objetivos que foram determinados. “O intuito é orientar e reorientar o nosso time na busca por melhores resultados, levando em consideração as análises do passado, do presente e projeções até o final de 2024”, disse.

O consultor empresarial Tarcyo Alves foi o especialista convidado pela Sedest para coordenar o planejamento. Ele explicou que o procedimento tem levado como referência o método Balanced Scorecard (BSC), pelo qual se trabalha quatro eixos considerados fundamentais para o funcionamento de uma organização: pessoas, processos, mercado atingido e gestão de valor.

“A partir dessas vertentes, são montados objetivos estratégicos, que serão atingidos dentro de cada área. E com base neles, são traçadas ações acompanhadas por indicadores de controle e por metas”, explicou.

Diretrizes – O especialista acrescentou que todo o trabalho é norteado a partir das diretrizes organizacionais – missão, visão e valores – que, no caso da Sedest, foram definidas desde o início de 2021.

“Agora, elas passarão por um processo de revisão para saber se continuam as mesmas ou se sofrem alguma atualização. Então, vamos passar por uma reflexão sobre a atuação da secretaria: as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e fracos. E isso vai ajudar muito dentro do planejamento para os próximos dois anos”, destacou.

As atividades seguem na manhã desta terça-feira (8) e na tarde da quinta-feira (10).