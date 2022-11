Incentivo ao esporte

Leo Bezerra faz abertura dos Jogos dos Servidores com competição de natação

07/11/2022 | 16:00 | 33

O prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, fez a abertura oficial dos Jogos dos Servidores, na tarde desta segunda-feira (07), na área de piscinas do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. A competição, que segue até a próxima sexta-feira (11), reúne cerca de 500 servidores municipais e é mais um estímulo ao esporte que a Prefeitura de João Pessoa promove na cidade. O primeiro dia de competição foi reservado para as provas de natação.

“Essa competição é mais uma forma de valorização do servidor. Quem conhece o prefeito Cícero Lucena sabe do carinho, da determinação e do amor ao esporte e fico muito feliz em estar numa gestão que se preocupa com os servidores e com a população. Então, isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Leo Bezerra.

Os Jogos dos Servidores tiveram início com a disputa de natação e a apresentação de atletas consagrados da nossa Capital. Os atletas de nado artístico Maria Beatriz Vinagre e Davi Pekala fizeram a primeira apresentação. Ambos são alunos do Colégio Marista Pio X e recentemente foram campeões brasileiros na categoria infantil, no estado de São Paulo.

A segunda apresentação da tarde foi o dueto sênior com os atletas da Vila Olímpica Parahyba Ana Luísa Silveira, campeã juvenil no Brasileiro em São Paulo no ano passado, e Lorenzo Cantalice, vice-campeão brasileiro na categoria Júnior, também em 2021. A terceira apresentação da tarde foi da atleta Laura Rosas, 4º lugar na categoria sênior no Brasileiro 2021. As técnicas são Ana Maria Miranda e Jozélia Cristina Miranda.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, que também está competindo, ressaltou o espírito de confraternização do evento. “Estamos iniciando com a natação, que é um esporte muito especial nessa gestão, onde temos o projeto Campeões do Amanhã, que possui o maior número de praticantes. Até sexta-feira, nossos servidores estarão competindo e tenho certeza que essa é apenas uma semente que estamos plantando. No ano que vem conseguiremos mobilizar toda a Prefeitura e o evento será ainda maior”, destacou.

A competição – Ao todo são 20 pastas da Prefeitura de João Pessoa, além da Câmara Municipal, participantes dos Jogos dos Servidores. Um detalhe é que os times formados para a competição são única e exclusivamente da secretaria onde o funcionário está lotado. Além da natação, os jogos têm futsal, vôlei masculino e feminino, beach tennis masculino e feminino, basquete e futebol de 7.

Nesta segunda-feira, participaram os servidores que concorreram na natação nas seguintes categorias: 25m, 50m e revezamento 4x25m. “Eu já pratico natação há dois anos e estou muito confiante para ganhar essa competição”, disse João Paulo Ramalho, agente de controle urbano da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Na terça-feira (08), a competição será de futsal, a partir das 17h, no Ginásio Poliesportivo Neuza Gonçalves, nos Bancários. A tabela completa com os confrontos de todas as modalidades pode ser conferida no link.