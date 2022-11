Saúde da Mulher

Mais de seis mil atendimentos e cirurgias em ginecologia e mastologia foram feitos este ano no Hospital Municipal Santa Isabel

03/11/2022 | 12:00 | 61

Mais de seis mil atendimentos e cirurgias em ginecologia e mastologia foram realizados este ano no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) apenas em relação à Saúde da Mulher. Os números são resultados do programa da Prefeitura de João Pessoa ‘Tudo Rosa’, que garante assistência à mulher o ano todo e não apenas em outubro, mês de prevenção ao câncer de mama.

De janeiro até outubro, foram realizados 5.686 atendimentos, sendo 2.964 em ginecologia e 2.722 em mastologia. Já o número de cirurgias realizadas foi de 367, sendo 199 de ginecologia e 168 de mastologia. Juntos, os atendimentos e cirurgias totalizam 6.053.

Também no mesmo período foram realizadas no Hospital Municipal Santa Isabel 1.386 ultrassonografias mamárias, exame preventivo capaz de analisar pequenas lesões que são difíceis de observar, o que auxilia no diagnóstico do câncer de mama. Este tipo de exame é um dos mais usados para auxiliar no diagnóstico de pacientes.

Assistência diferenciada – Com o programa Tudo Rosa, lançado em outubro do ano passado, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferece, de forma permanente, consultas, exames e procedimentos especializados em sua rede, que vão desde o diagnóstico até o tratamento da doença. Um desses serviços funciona no Hospital Municipal Santa Isabel, onde é oferecida assistência especializada na saúde da mulher. Na unidade, especialistas, como ginecologista e mastologista, fazem rastreamento de câncer ginecológico.

Por meio do programa, a Prefeitura inovou com a possibilidade de a mulher poder ser encaminhada de sua unidade básica de saúde ou do seu Distrito Sanitário diretamente para fazer o agendamento ambulatorial no Hospital Santa Isabel. Essa porta aberta, sem que a mulher precise passar pela regulação municipal para marcar exames e procedimentos, possibilita também um atendimento de forma mais rápida.

Através do Tudo Rosa, a mulher pessoense a partir dos 40 anos tem direito a fazer sua mamografia no mês do aniversário. Esse serviço é oferecido, por meio de parceria, no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HU), Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Napoleão Laureano e Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC).