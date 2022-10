Campina Grande realiza Sábado da Vacina com multivacinação e oferta das doses contra poliomielite, Influenza e covid-19 | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande realiza, neste sábado, 22, o Sábado da Vacina, com oferta de imunização contra poliomielite, influenza e covid-19, além de multivacinação. O atendimento acontecerá das 8h às 12h em 14 pontos da cidade e também vai contar com o Carro da Vacina, estratégia móvel de busca ativa vacinal.

O objetivo é massificar as campanhas de imunização contra a paralisia infantil e Influenza, que estão a uma semana do encerramento, visto que terminam no final de outubro. “Queremos e precisamos ampliar a cobertura vacinal e estamos lançando todas as estratégias possíveis”, disse a gerente de atenção básica, Samira Luna.

A vacina da campanha contra a poliomielite é uma dose extra, que deve ser aplicada em crianças de 1 a 4 anos de idade, independente das vacinas de rotina contra a pólio estarem ou não em dia. Ela protege da doença também conhecida como paralisia infantil e a cobertura na cidade está em torno de 80%, das mais de 22 mil crianças na faixa etária, quando a meta é 95%.

A vacina contra influenza é aberta para todas as pessoas, a partir de seis meses de vida e Campina Grande tem cerca de 10 mil doses em estoque. A vacina contra a covid-19 é ofertada para todos os públicos elegíveis, com primeiras, segundas e terceiras doses para adultos; primeiras e segundas doses para crianças e adolescentes a partir de 5 anos; quartas doses para adultos a partir de 30 anos; quintas doses para imunossuprimidos e primeiras doses para crianças de 3 e 4 anos, com deficiência e/ou comorbidades.

Já a campanha de multivacinação é voltada para a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes que estão com doses em atraso, do esquema rotineiro do calendário de imunização. As vacinas de rotina são BCG, Hepatites, Pentavalente, Rotavírus, Pneumocócica (pneumonia), Meningocócica (meningite), Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP e dTpa, Varicela, HPV, Febre Amarela, Difteria e Tétano.

Sábado da Vacina – 22 de outubro Vacinação contra Covid-19, Influenza e Campanha contra Poliomielite

08h às 12h – Terminal de Integração – Centro – Praça da Bandeira – Centro

Vacinação contra Covid-19, Influenza, Poliomielite e Multivacinação

08h às 12h – UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos – UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos – UBS Ana Amélia Vilar – Rocha Cavalcante – UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa – UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha – UBS Raiff Ramalho – Santa Cruz – UBS Maria de Lourdes Leôncio – Novo Cruzeiro – UBS Dra Ana Cantalice – Major Veneziano – UBS Benjamim B. da Silva – Acácio Figueiredo – UBS Galante – Galante

Vacinação contra Covid-19 e Poliomielite

09h às 12h – Partage Shopping

Carro da Vacina

08h às 12h – Invasão do Cruzeiro.

