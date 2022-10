Prefeitura de Campina Grande participa de Feira da Empregabilidade na Escola Grau Técnico e formaliza empreendedores | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), atendendo a convite da coordenação da Escola Grau Técnico, participou na tarde desta quinta-feira, 20, da Feira de Empregabilidade organizada pela instituição de ensino. Na oportunidade, várias pessoas formalizaram sua situação de autônomo junto ao MEI.

Grau Técnico feira Amde

A Amde disponibilizou a equipe técnica da Sala do Empreendedor de Campina Grande para atender aos estudantes e visitantes da Feira de Empregabilidade. Foram repassadas instruções sobre o empreendedorismo, dirimindo dúvidas e também regularizando microempreendedores individuais com pendências, além da formalização de outros.

O estande montado pela Sala do Empreendedor de Campina Grande esteve disponível ao público das 9h às 14h ininterruptamente. A equipe técnica também fez apresentação sobre as vantagens da regulamentação do MEI, direitos e deveres e outros serviços disponibilizados pela Sala.

A equipe técnica da Sala do Empreendedor de Campina Grande esteve, no último mês de setembro, realizando uma oficina voltada para 15 professores da Grau Técnico, mostrando os benefícios da formalização do MEI, inclusive já disponibilizando o serviço de abertura, na própria instituição.

A presidente da Amde, Alana Carvalho, reafirmou o compromisso do prefeito Bruno Cunha Lima em gerar o maior número de microempreendedores, através do apoio da equipe técnica da Sala do Empreendedor de Campina Grande de forma contínua.

O Projeto Sala Itinerante já realizou várias ações em diversos locais e instituições. A quem interessar, basta entrar em contato com a coordenação Sala do Empreendedor de Campina Grande e solicitar uma visita da equipe técnica que disponível a prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o microempreendedor individual (MEI).

A Sala do Empreendedor de Campina Grande fica localizada na Vila do Artesão, na avenida Almeida Barreto, s/n, no bairro do São José. O número do telefone e whatsapp da Sala do Empreendedor é: (83) 98618-7318.

Codecom