Bruno entrega cadeiras de rodas personalizadas para crianças com deficiência | Prefeitura de Campina Grande – PB

Uma ação da Prefeitura de Campina Grande, na tarde desta quinta-feira, 20, promoveu uma transformação na vida de 21 famílias campinenses. Em solenidade no Centro Especializado em Reabilitação (CER), o prefeito Bruno Cunha Lima entregou cadeiras de rodas especiais para crianças com deficiência.

“Nós não tínhamos condições de comprar uma cadeira de rodas dessas para o nosso filho e isso nos deixava tristes”. Foi assim que Paula Queiroz iniciou sua fala durante a solenidade de entrega. Ela é mãe de Artur Queiroz, um garoto de 14 anos. “Estou muito feliz e agradeço do fundo do meu coração”, disse o jovem. Ele mora no bairro Jeremias com os pais, dona Paula, auxiliar de serviços gerais; e seu André, vigilante.

É essa transformação que a ação tem promovido. Nesta quinta, foram entregues 21 cadeiras, sendo cinco convencionais e 16 personalizadas, adaptadas nas medidas de cada criança. Outras 60 já foram adquiridas e, com isso, a Secretaria Municipal de Saúde zerou a fila de espera por cadeiras de rodas. Antes, mais de 100 já tinham sido entregues a adultos.

“Quando nós nos deparamos com histórias como essa de Artur, nós vemos o peso das nossas ações e o quanto as pessoas dependem diretamente do nosso trabalho. É por isso que tenho tido a coragem de otimizar os recursos, cortar onde é necessário pra fazer chegar a oferta de serviços como esses a quem precisa, à população”, disse o prefeito.

O investimento desta entrega é de cerca de R$ 150 mil. As crianças contempladas nesta quinta são atendidas no Centro Especializado em Reabilitação (CER tipo quatro), que atende crianças e adultos com deficiências de todos os níveis, de mais de 150 cidades paraibanas.

Codecom