Evento nesta segunda-feira

João Pessoa oferece ampla rede de atendimento especializado em saúde mental à população

09/10/2022 | 08:00 | 61

O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado nesta segunda-feira (10). A data é comemorada desde o ano de 1992 e foi instituída por iniciativa da Federação Mundial para Saúde Mental, fazendo uma reflexão e um alerta sobre a atitude de olharmos para a condição da saúde da nossa mente. A Prefeitura de João Pessoa mantém diversos serviços gratuitos para a população que precisa de atendimento.

Como parte da programação alusiva ao Dia Mundial, a Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai promover, nesta segunda-feira, a partir das 9h, um ‘Café Musical’, que será oferecido aos usuários no CAPS AD, situado nas dependências da Policlínica Municipal de Jaguaribe. O evento contará com a presença do violonista Chico da Viola, que fará uma apresentação musical.

“Celebramos o Dia Mundial da Saúde Mental como uma reflexão e um alerta sobre a atitude de olharmos e cuidarmos da condição de saúde da nossa mente. Isso mostra que é a base para manutenção de todos os aspectos da vida, pois, sem ela, nós não conseguimos realizar nada nos outros aspectos”, destacou Jean Dantas, coordenador da Área Técnica de Saúde Mental da Prefeitura de João Pessoa.

Estrutura de atendimento – A Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) garante assistência especializada e gratuita à população. O acolhimento inicia na Atenção Básica, por meio das equipes de saúde da família, reconhecendo as necessidades da população e mantendo o diálogo com a Atenção Especializada e Rede de Urgência e Emergência.

Nas policlínicas municipais, a população tem acesso a acompanhamento psicológico, psiquiátrico e neurológico, encaminhado pelas unidades de saúde da família (USFs), que atuam na promoção do cuidado em saúde mental por meio de acolhimento, escuta e formação de vínculo com atendimentos individuais e coletivos.

A Rede Municipal de Saúde também dispõe de quatro centros de atenção psicossocial (Caps), que são instituições destinadas a acolher pessoas com transtornos mentais persistentes ou que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. O atendimento pode ser de forma espontânea, procurando diretamente o serviço, ou encaminhado pelas unidades de saúde da família.

Nos centros de práticas integrativas e complementares à saúde (CPICS), os usuários têm acesso a terapias que buscam estimular a prevenção e recuperação da saúde de forma natural, sem a necessidade de medicação, através da integração do ser humano com o meio ambiente e sociedade.

Além dos Caps, CPICS e policlínicas, a Rede de Atenção Psicossocial do município é composta por uma Unidade de Acolhimento Infantil (UAI), Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), duas residências terapêuticas e leitos em hospitais gerais (adulto e pediátrico). Em casos de crise, também há o atendimento de urgência e emergência no Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP).

“A demanda no Pasm aumentou significativamente. De janeiro a setembro deste ano, foram atendidos 3.335 pacientes em crise ou surto psicótico. A maioria foi encaminhada aos serviços da rede de Saúde Mental. Só permaneceram aqui nos leitos de observação para estabilização do quadro aqueles pacientes que ofereciam risco a si próprio ou a terceiros”, revelou a coordenadora da Linha de Cuidados ao Sofrimento Psíquico, Alexina Bezerra.

Endereços dos CPICS:

CPICS Equilíbrio do Ser

Rua João Batista Maia, s/n, Bancários.

Telefone: (83) 3214-2921

CPICS Canto da Harmonia

Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo.

Telefone: (83) 3218-5873

Endereços dos Caps:

Caps Gutemberg Botelho:

Avenida Minas Gerais, nº 409, Bairro dos Estados.

Telefone: (83) 3221-6700

Caps Caminhar:

Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária

Telefone: (83) 3255-5551

Caps AD David Capistrano:

Rua José Soares, s/n, Rangel.

Telefone: (83) 3218-5244

Caps Infanto Juvenil Cirandar:

Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Roger.

Telefone: 3214-3333

Endereço do Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm):

Complexo Hospitalar de Mangabeira. Rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, Mangabeira.

Telefone: (83) 3218-9727/3239-3225