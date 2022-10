Prefeitura planeja programação cultural comemorativa aos 158 anos de Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

Uma programação cultural está sendo planejada pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), em homenagem aos 158 anos de emancipação do Município. A partir desta sexta-feira, 7, até o próximo dia 27, apresentações musicais serão o atrativo para as visitas aos museus, Biblioteca Municipal, Centro Cultural Escola Parque Lourdes Ramalho e Estação Cidadania e Cultura.

As datas e ações foram apresentadas durante reunião, nesta terça-feira, 4, na Secult. Na próxima sexta-feira, 7, a Filarmônica Epitácio Pessoa fará um Passeio Musical pelas ruas centrais da cidade, a partir das 16h, saindo de sua sede, na rua Marques do Herval, seguindo pela Maciel Pinheiro, parando na frente da Biblioteca Municipal e seguindo para a Praça da Bandeira.

A secretária de Cultura, Giseli Sampaio, informou que as outras ações seguirão logo após a terça-feira, 11, data do aniversário. “Serão apresentações artísticas que estamos pensando com todo amor que temos por esta cidade. Campina sempre será correlacionada às artes, visto que é uma ‘capital cultural’ da Paraíba”, disse.

A programação segue na sexta-feira, 14, quando haverá a Gincana Cultural Serra da Borborema, na Estação Cidadania e Cultura, no bairro das Malvinas. Os museus Histórico e do Algodão estarão com ações a partir do sábado, 15, aproveitando as visitas escolares.

O Centro Cultural Escola Parque Lourdes Ramalho fará uma semana de atividades de arte educação, de 17 a 21.

Já na quinta-feira, 20, haverá exibição de um filme que relata a história da cidade, no Teatro Municipal Severino Cabral, a partir das 14h. O Instagram da Secult divulgará a programação completa ainda esta semana.

Codecom