Mobilidade urbana

Semob-JP altera sentido de circulação de rua no Jardim Cidade Universitária

30/09/2022 | 12:00 | 73

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) informa que a partir desta sexta-feira (30), a Rua Itamar Cavalcante de Albuquerque, trecho entre as ruas Rosa Lima dos Santos e a Cecília Rodrigues Siqueira, no bairro do Jardim Cidade Universitária, passa a ser mão única de circulação.

De acordo com o superintendente, Expedito Leite Filho, o objetivo é melhorar o trânsito e evitar conflitos e congestionamentos nos horários de maior fluxo de veículos. “A mudança se deve por conta da instalação de um grande supermercado, que é um polo gerador de tráfego, onde se percebeu o aumento do fluxo de veículos. Nossos agentes de mobilidade estarão durante um período de 10 dias monitorando a alteração e orientando até a adaptação total dos condutores”, explicou.

A Divisão do Sistema Viário (DSV) da Semob-JP executou a sinalização vertical para informar aos condutores da mudança de circulação com placas de proibido estacionar, sentido de circulação da via e Pare.